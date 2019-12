Žarila i palila svijetom: Tatjana se 'pojavila' u slavnoj seriji...

Većina ljubitelja humorističnog programa sigurno su pogledali barem jednu epizodu poznate američke serije 'Prijatelji'. Grupa od šest osoba koja živi na Manhattanu u New Yorku osvojila su srca gledatelja, a koliko je serija poznata govori i činjenica da se i danas emitira.

Najvatreniji fanovi sigurno se sjećaju i trenutka kada Chandler ulazi u apartman i hvali se svojim prijateljima kako je riješio test iz magazina Cosmopolitan. No, mnogima je promaklo to da se na naslovnici pojavljuje poznata hrvatska manekenka i bivša supruga umirovljenog tenisača Gorana Ivaniševića (48), Tatjana Dragović (41).

Za one kojima je ovaj detalj promakao riječ je o drugoj epizodi treće sezone, pod nazivom The One When No One's read'.

No, ovo nije prvi put da se piše upravo o ovoj naslovnici. Godinama unazad Goran je pričao kako je na sve načine pokušavao doći do Tatjaninog broja nakon što je ugledao njezinu fotografiju.

U tome je i uspio, a bez obzira na to što je njihov brak okončan prije šest godina, Tatjana i Goran ostali su u prijateljskim odnosima i zajedno se brine o djeci, 16-godišnjoj Amber Mariji i 12-godišnjem Emanuelu.

