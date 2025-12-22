Obavijesti

NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

Zaručila se bivša Miss Universe Hrvatske: Pokazala je prsten, evo tko je osvojio njeno srce

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zaručila se bivša Miss Universe Hrvatske: Pokazala je prsten, evo tko je osvojio njeno srce
Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Andrea Erjavec na Instagramu je pokazala zaručnički prsten i partnera, a pratitelji su joj odmah čestitali na sretnoj vijesti

Bivša Miss Universe Hrvatske, Andrea Erjavec, objavila je sretne vijesti - zaručila se! Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira s partnerom u automobilu i ponosno pokazuje zaručnički prsten. Pratitelji su joj odmah čestitali u komentarima, a Andrea je bila oduševljena podrškom.

Andrea je hrvatskoj javnosti postala poznata u svibnju 2023., kada je osvojila titulu Miss Universe Hrvatske.

- Lagala bih kada bih rekla da se nisam nadala! Imala sam jaku konkurenciju i time dobila još veću želju da se potrudim i dam sve od sebe - rekla je tada u intervjuu za Story.

Zagreb: Andrea Erjavec izabrana za Miss Universe 2023.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Prijavila sam se 2020. godine te sam ponijela titulu druge pratilje, ali u to vrijeme nisam imala cilj pobijediti. Naime, prijavila sam se jer sam bila nesigurna u sebe, sputavala se te sam se odlučila ‘baciti u vatru’ te poraditi na samopouzdanju. Taj mi je izbor uvelike pomogao da se oslobodim i budem svjesnija sebe - dodala je.

Foto: Instagram

- Prošle su tri godine i osjetila sam da je to moja godina i da je vrijeme da se prijavim, ali ovoga puta imala sam cilj postati nova Miss Universe Hrvatske te sam to i ostvarila. Ovim putem htjela bih potaknuti sve žene, djevojke, djevojčice da vjeruju u sebe, ne sputavaju se i nakon pada nastave dalje jer ako zaista nešto žele to će i ostvariti! - rekla je Andrea.

SUKOB I DALJE TRAJE Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Zgodna Ličanka nije se plasirala u top 20 na izboru za Miss Universe, koji je održan u studenom 2023. u El Salvadoru.

Zagreb: Andrea Erjavec izabrana za Miss Universe 2023.
Zagreb: Andrea Erjavec izabrana za Miss Universe 2023. | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

