Zaručila se bivša Miss Universe Hrvatske: Pokazala je prsten, evo tko je osvojio njeno srce
Bivša Miss Universe Hrvatske, Andrea Erjavec, objavila je sretne vijesti - zaručila se! Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira s partnerom u automobilu i ponosno pokazuje zaručnički prsten. Pratitelji su joj odmah čestitali u komentarima, a Andrea je bila oduševljena podrškom.
Andrea je hrvatskoj javnosti postala poznata u svibnju 2023., kada je osvojila titulu Miss Universe Hrvatske.
- Lagala bih kada bih rekla da se nisam nadala! Imala sam jaku konkurenciju i time dobila još veću želju da se potrudim i dam sve od sebe - rekla je tada u intervjuu za Story.
- Prijavila sam se 2020. godine te sam ponijela titulu druge pratilje, ali u to vrijeme nisam imala cilj pobijediti. Naime, prijavila sam se jer sam bila nesigurna u sebe, sputavala se te sam se odlučila ‘baciti u vatru’ te poraditi na samopouzdanju. Taj mi je izbor uvelike pomogao da se oslobodim i budem svjesnija sebe - dodala je.
- Prošle su tri godine i osjetila sam da je to moja godina i da je vrijeme da se prijavim, ali ovoga puta imala sam cilj postati nova Miss Universe Hrvatske te sam to i ostvarila. Ovim putem htjela bih potaknuti sve žene, djevojke, djevojčice da vjeruju u sebe, ne sputavaju se i nakon pada nastave dalje jer ako zaista nešto žele to će i ostvariti! - rekla je Andrea.
Zgodna Ličanka nije se plasirala u top 20 na izboru za Miss Universe, koji je održan u studenom 2023. u El Salvadoru.
