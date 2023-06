Zaručio se Hrvoje iz 'Ljubav je na selu: 'Od prvog trenutka sam znao da je to to, nisam čekao...'

Farmera Hrvoja Špoljarca (34) gledatelji poznaju iz 15. sezone RTL-ove reality emisije 'Ljubav je na selu'. Za naklonost farmera iz Farkaševca borile su se natjecateljice Suzana, Dragana i Marina, a on je ljubav ipak pronašao nakon završetka emisije, pa je tako prije mjesec dana zaručio svoju djevojku Samanthu.

- Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života. A svadba? Ne razmišljamo još o tome. Prvo treba izdržati ljeto. Sad zajedno radimo u jednom dubrovačkom hotelu. Prekrasno nam je - ispričao je Hrvoje za RTL .

Svoju je odabranicu upoznao preko zajedničkih prijatelja, a zaprosio ju je nakon svega dva mjeseca veze. Sada je uzeo predah od rada na farmi u Farkaševcima, pa on i Samantha rade sezonu na obali. Nakon ljeta se planiraju vratiti u Zagreb i živjeti zajedno.

Prisjetimo se, Hrvoje je inače iz Zagreba, ali od djetinjstva provodi vikende na farmi kod tete gdje se brine o čak 22 konja, magarca, vrtu s povrćem, zemlji s djetelinom, a bavi se i uzgojem bio gnojiva za uzgoj kalifornijskih glista. Nakon smrti oba roditelja i smrti tetina supruga, njih su se dvoje još više povezali, a velika zajednička ljubav im je briga o konjima.

Kada se prijavio u show sebe je opisao kao komunikativnu, normalnu, šaljivu i društvenu osobu i dodao je kako je ponekad i tvrdoglav. Imao je dosad dvije duže ljubavne veze, a u emisiju se odlučio prijaviti da upozna i nove ljude i tada je rekao kako bi volio da mu odabranica bude komunikativna, opuštena i otvorena i naglasio je kako prednost imaju temperamentne Dalmatinke.