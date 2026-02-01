Obavijesti

Show

Komentari 1
PRONAŠAO LJUBAV

Zaručio se Igor iz Braka na prvu: 'Čekao sam ljubav 39 godina'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Zaručio se Igor iz Braka na prvu: 'Čekao sam ljubav 39 godina'
4
Foto: rtl

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', Igor nije imao sreće s Doris. Međutim, ljubavna mu se sreća osmjehnula nakon što je izašao iz showa. Sada je objavio i da mu je djevojka postala zaručnica

Admiral

Igor iz 'Braka na prvu' iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Objavio je niz fotografija, a među njima je bila i ona zaručničkog prstena, te ruke na kojoj je prsten. Uz fotografije je napisao: 'Ljubav koju sam čekao 39 godina više nije cura nego Igorova zaručnica'. 

Neke od fotografija koje je objavio sada je objavio i krajem listopada prošle godine, kada je sa svojom odabranicom bio u Budimpešti, zbog čega su mnogi pretpostavili kako je do zaruka došlo već tada. 'Napokon je i javno! Volite se zauvijek kao svih ovih mjeseci', napisao je u komentarima Franjo iz iste sezone showa. 

IZ PETE SEZONE Pukla ljubav: Kristina i Marko iz 'Braka na prvu' su prekinuli
Pukla ljubav: Kristina i Marko iz 'Braka na prvu' su prekinuli

Osim Franje, čestitala mu je i Silvija Mutić. 

Foto: rtl

- Bravo, Igore! Jako mi je drago zbog zaruka. Od srca čestitam, neka vam je sa srećom! - napisala je Silvija. A oglasila se i Jennette: 'Sretno vam, Igore', napisala je kratko. 

'SAKRIVAO' JU JE VEĆ NEKO VRIJEME Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju
Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju

Podsjetimo, iz popularnog showa, Igor je kući otišao sam jer mu Doris nije pružila pravu priliku. Međutim, ubrzo se u njegovom životu dogodio pravi preokret jer je Igor nakon showa ipak pronašao djevojku. Ranije je o svojoj dragoj progovorio i za RTL

Foto: RTL

- Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - naglasio je Igor tada. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'
IZNENADIT ĆE GA

Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače, otkrila je
Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...
GLUMICA I REDATELJICA

Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...

Neki entuzijasti već su dvaput pogledali film, tjednima unaprijed dvorane su rasprodane, klasični primjer poštapalice 'traži se karta više'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026