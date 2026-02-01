Zaručio se Igor iz Braka na prvu: 'Čekao sam ljubav 39 godina'

Igor iz 'Braka na prvu' iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Objavio je niz fotografija, a među njima je bila i ona zaručničkog prstena, te ruke na kojoj je prsten. Uz fotografije je napisao: 'Ljubav koju sam čekao 39 godina više nije cura nego Igorova zaručnica'.

Neke od fotografija koje je objavio sada je objavio i krajem listopada prošle godine, kada je sa svojom odabranicom bio u Budimpešti, zbog čega su mnogi pretpostavili kako je do zaruka došlo već tada. 'Napokon je i javno! Volite se zauvijek kao svih ovih mjeseci', napisao je u komentarima Franjo iz iste sezone showa.

Osim Franje, čestitala mu je i Silvija Mutić.

Foto: rtl

- Bravo, Igore! Jako mi je drago zbog zaruka. Od srca čestitam, neka vam je sa srećom! - napisala je Silvija. A oglasila se i Jennette: 'Sretno vam, Igore', napisala je kratko.

Podsjetimo, iz popularnog showa, Igor je kući otišao sam jer mu Doris nije pružila pravu priliku. Međutim, ubrzo se u njegovom životu dogodio pravi preokret jer je Igor nakon showa ipak pronašao djevojku. Ranije je o svojoj dragoj progovorio i za RTL.

Foto: RTL

- Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - naglasio je Igor tada.