Pukla ljubav: Kristina i Marko iz 'Braka na prvu' su prekinuli

U petoj sezoni 'Braka na prvu' jedno od najvećih iznenađenja bili su Kristina Santini i Marko Vozab. Iako ih stručnjaci prvotno nisu spojili, oni su završili zajedno. No njihova ljubav nažalost je pukla, piše RTL.

Foto: RTL

Nakon nekoliko mjeseci veze i planova o useljenju u zajednički stan, Kristina i Marko su prekinuli. Već neko vrijeme nisu objavljivali zajedničke fotografije niti videa. A ljubav se sada službeno ugasila.

Foto: RTL

Podsjetimo, Kristina je ušla u 'brak' s Franjom, a Marko je bio dodijeljen Irmi. No kako je vrijeme odmicalo, sudbina je umiješala svoje prste.

Marko je rekao kako mu je odnos s prvotnom partnericom naporan i toksičan, a rekao je kako je Kristinu primijetio još na prvoj zajedničkoj večeri parova. Prvotna zamjena parova bila je samo eksperiment, ali Kristina i Marko su se zaljubili.