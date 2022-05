Zaručnica se oprostila od Liotte: 'Naša kemija je bila divlja na najbolji način. Bio mi je sve...'

Foto: Instagram

To je prava ljubav o kojoj se sanja. On je bio najljepša osoba koju sam poznavala, a čak je i to podcjenjivanje, napisala je Jacy uz šest fotografija s glumcem

Moj je život tijekom posljednjih nekoliko godina bio zaista čudesan. Ray i ja dijelimo duboku ljubav koju ću u svome srcu zauvijek čuvati. Smijali smo se svaki dan i bili smo nerazdvojni, napisala je Jacy Nittolo (47), zaručnica nedavno preminulog glumca Rayja Liotte. Dodala je da je njihova kemija bila divlja na najbolji način. Istaknula je kako joj je Liotta bio sve na svijetu te da se nisu mogli zasititi jedan drugog. - To je prava ljubav o kojoj se sanja. On je bio najljepša osoba koju sam poznavala, a čak je i to podcjenjivanje - napisala je Jacy uz šest fotografija s glumcem. Strani mediji pišu da su neke od tih fotografija snimljene samo nekoliko dana prije nego što je Ray preminuo u snu Inače, par se zaručio u prosincu 2020. godine. Liotta iz braka s glumicom i producenticom Michelle Grace ima 23-godišnju kćer Karsen, dok Nittolo iz braka s producentom Joeyjem Nittolom ima četvero djece, sinove Daxa (24), Chazza (22) i Joeyja (11) te kćer Jade (19). Liottina smrt izazvala je tugu diljem svijeta, a od njega su se ovih dana oprostili brojni kolege i prijatelji. - Rastužila me ova vijest. Premlad nas je napustio, neka počiva u miru - rekao je Robert De Niro (78) za Hollywood Reporter. Najčitaniji članci