Zaručnik Selene Gomez razljutio je obožavatelje zbog borovnica!

Benny Blanco (38) razbjesnio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, američki producent i tekstopisac, pravim imenom Benjamin Levin, na svom se Tik-Tok profilu pohvalio videom u kojem jede borovnice, koje je, kako kaže, platio 200 dolara. Objava je ubrzo dosegnula više od 2000 komentara.

- Skupe borovnice - napisao je Blanco, na što su uslijedile brojne kritike obožavatelja.

'Nemam ni 200 na računu! Mora da je lijepo potrošiti toliko samo na borovnice', '200 dolara za 30 borovnica je ludo, pogotovo kad ljudi ne mogu kupiti ni školski pribor.', 'Djeca u Gazi gladuju.', samo su neki od komentara.

U videu se Blanco poprilično divi borovnicama. Kaže da su 'prokleti' obrok, kao i 'je*eno' ogromne i ukusne.

Podsjetimo, Blanco se prošle godine zaručio s pjevačicom Selenom Gomez, a o svom vjenčanju ne otkrivaju previše detalja. Njihove zaruke su podržali brojni fanovi i prijatelji, među kojima su Taylor Swift, Jennifer Aniston, Ashley Benson, Nina Dobrev i drugi.