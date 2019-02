'Zašto bi samo muškarci prosili neka i žene kleknu na koljena'

Mislim da su praznici nastali zbog toga što postoji tvornica koja proizvodi čestitke za Božić, Novu Godinu, Uskrs, rođendan, ali to im nije bilo dovoljno, pa su počeli raditi razne čestitke i eto praznici su se počeli pojavljivati, objašnjava nam Miroslav Škoro (56).

Iako pjevač misli kako je Valentinovo nastalo radi zarade objašnjava da bi se dan zaljubljenih trebao obilježiti barem malim znakom pažnje.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Dovoljno je bilo što,ali ako pritom možeš kupiti bombonijeru, ružu i odvesti večeru, a i ako možeš kupiti crveni Ferrari zašto da ne, onda si već Malden Grdović - kaže Škoro kroz smijeh.

Nije staromodna mišljenja pa vjeruje da je uredu ako i žena muškarcu pokloni nešto, pa čak i da klekne pred njega.

- Tu sam jako moderan i radikalan jer je i mene moja supruga zaprosila jer da nije ja se nikad ne bi oženio. Nisam se to sjetio pitati, a i nisam bio baš hrabar, bio sam stvarno spontan kao što sam i danas i to je to, to se zove emancipacija žena. Zašto bi samo muški prosili, nek malo i žene padaju na koljena - smatra pjevač.

Sa suprugom, odvjetnicom Kim Ann prvo se vjenčao u Hrvatskoj kod matičara, zatim u crkvi, a onda i kod nje u Americi. Supružnici su u braku 31 godinu, a Škoro je supruzi na vjenčanju rekao za 'čudan običaj'.

- Ja sam najtrapaviji muškarac koji je živio. Svojoj ženi sam lagao na našem vjenčanju da je običaj na našim svadbama da žene ne ustaju do ponoći, kako ne bih morao plesati - ispričao je Slavonac koji tajnu za uspješan brak nema.

- Najvažnije vam je da se ne rastanete u prvih par godina braka - govori uz smijeh.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dodao je da je zbog smrti oca, rano ostao s majkom i sestrom, a kada se oženio dobio je i suprugu, njenu majku i njenu sestru, a onda mu se rodila i kćer.

- Do nedavno sam si govorio ona, bio sam okružen ženama i mislim da žene razumijem donekle mada je to u konačnici teško - dodaje. No smatra i da postoje stvari koje muškarac ženi nikako ne smije reći.

- Prva važna stvar koju ne smiješ reći ženi je nešto kontra njezine mame, to ne smiješ. Druga stvar koju ne smiješ je reći joj da je ista kao njezina mama i treća stvar da ne smiješ ništa primijetiti niša u vezi njezina izgleda nego u jednom trenutku kad ona kaže 'Vidiš sad mogu obuči hlače ili haljinu koju nisam mogla, baš sam bila debela'. Ne smiješ reći ženi da je nabacila koji kilogram više, a upitno je i samo slaganje s tom njezinom konstatacijom nego samo kažeš 'Da, da meni nikad ni nisi bila bucmasta' - objasnio je pjevač, dok je za pitanje što žene muškarcima smije reći, odgovorio drugačije:

- Muškarcima možeš sve reći. Muškarci misle da ženama mogu reći svašta, a ustvari žene govore muškarcima više, samo oni ne razumiju i to je razlika. Žene razumiju ono što i ne kažeš, a muškarcima i ako kažeš oni i dalje idu po svom - izjavio je Miroslav.

Foto: PIXSELL

Rado se prisjeća svog djetinjstva i dana kada se prvi puta zaljubio.

- Oduvijek sam bio zaljubljen. Ja sam kukavica kojoj se u startu dopao ženski spol međutim imao sam tu jednu odliku da sam bio zaljubljen tajno oda malih nogu i čim bi osoba shvatila da sam zaljubljen u nju, ja bi je prestao voljeti istog trenutka. Nisam imao hrabrosti zato sam prošao u životu kako sam prošao - kaže pjevač koji smatra da se muškarci prema ženama moraju ponašati odgovornije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Žene su krhkija bića, slojevita. Opisao bi tu situaciju kao animirani crtić 'Shrek' gdje taj ogar priča s magarcem i to je čisto normalna situacija jer i u životu često razgovaraš s magarcem. Magarac je Shreku zamjerio što živi sam. Shrek je rekao 'Gubite se iz moje močvare' i mene je ta rečenica zainteresirala. Nakon toga ga je magarac pitao 'Zašto si toliko kompliciran?' i on je rekao da ima puno slojeva. E pa tako i žene imaju slojeve. Možeš maknut jedan, dva, tri, četiri sloja no onda dolazi beton i oklop i neke stvari ne možeš nikad razumjeti. To je velika razlika, muškarci su otvoreni. Joj vidi pivo, televizor, ženske, a kod žene nikad ne znaš što misli, misliš da misli svašta, a ustvari ona govori 'Bože, koja budala' - rekao je Škoro koji je od malena želio ostvariti snove.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

- Još mao mali sanjao sam da radim neki kreativni posao, ali nisam predviđao da budem pjevač. Pjevač sam postao kad sam se kandidirao za gradonačelnika Osijeka. Kad su pitali zašto ja ne mogu biti političar rekla je 'pa čujte, on je samo pjevač' i tako sam ja 2008. postao pjevač ali nije mi to samo primarno zanimanje - kaže Slavonac.

Pjevač si je ipak ovo Valentinovo ostavio radno. Tako je 12. i 13. veljače održao koncert u KD Vatroslav Lisinski, a odlučio je i večeras zapjevati u ime ljubavi. No, supruzi ne smeta što će Škoro i za Valentinovo imati nastup.

- Imate onu ljigavu izjavu 'Nama je svaki dan Valentinovo'. Dođe ona i gleda kako ja pričam gluposti i pjevam tih par pjesama - kaže i dodaje:

- Volim koncerte, volim svoju publiku. Iako više nemam energije kao prije operacije srca, veselim se svakom nastupu - rekao je.

Na njegovim nastupima uvijek je sjajna atmosfera, no da on ipak kaže da on nije Mate Mišo Kovač (77).

- Ali nisam ja na njegovoj razini da dignem ruke i publika počne pjevati, ja bar moram početi 'Večeras je..' i onda publika nastavlja '..naša fešta, večeras se vino pije...' - rekao je Škoro.

Nakon što su mu u kolovozu 2018. u teškoj operaciji ugrađene četiri prijemosnice, Škoro je, priznaje, usporio.

- Generalno gledano, imao sam sreću da su me sjajni doktori pokrpali. No stvari su se promijenile, više nemam energije kao prije. Nakon svakog većeg napora moram se odmoriti - šali se i kaže da sad živi kao Tamagotchi.

Foto: Davor Javorović/PXL

- To je ona mala beštijica koju moraš nahraniti kako bi ostala živa. Ako ne brineš o njoj, Tamagotchi krepa. Nemam više energije kao prije. Mogu izdržati neke malo veće napore, ali imam objektivnih fizioloških problema koji su vezani uz činjenicu da sam izrezbaren i po nozi i po prsištu. Uspavali su me i sedirali na nekoliko razina. Liječniku koji me operirao, profesoru Hrvoju Gašparoviću, rutina je napraviti 200 operacija godišnje, ali meni nije rutina da mi netko s motornom pilom razreže grudni koš i kompletno razreže desnu nogu od prepone do gležnja. Nije to rutina... To je stvar koja mora čovjeka promijeniti - iskren je pjevač.

Bez obzira na mogući umor, redovito šeće i pokušava paziti na prehranu.

- Nisam nikad previše jeo ili pio. Mislim da bi ljudi trebali moći živjeti bez svega, jer sve ostalo je čista ovisnost. Ali činjenica je da puno više volim čvarke i slaninu od nekog čovjeka iz Dalmacije - priznaje Škoro.

Svima poručuje da se paze i da redovito kontroliraju svoje zdravlje.

Pratite nas na našem Instagram profilu!