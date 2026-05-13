MNOGI SU ZBUNJENI

Zašto je Australija na Eurosongu i što se dogodi ako pobijede?

Piše 24sata,
Iako se zove Eurosong, ovo natjecanje tehnički nije isključivo geografski definirano. Iza svega stoji Europska radiodifuzijska unija (EBU), krovna organizacija javnih medijskih servisa...

Sudjelovanje Australije na Eurosongu i dalje, iz godine u godinu, izaziva istu reakciju kod mnogih gledatelja: zbunjenost i pitanje "zašto?". S obzirom na golemu udaljenost od preko 14.000 kilometara koja dijeli Europu i Australiju, na prvu se čini nelogičnim da država izvan europskog kontinenta sudjeluje u natjecanju namijenjenom europskim zemljama. No, pravila nisu tako stroga i očita kao što se možda čini, a sve se svodi na to tko je zapravo organizator.

Zašto je Australija na Eurosongu?

Iako se zove Eurosong, ovo natjecanje tehnički nije isključivo geografski definirano. Iza svega stoji Europska radiodifuzijska unija (EBU), krovna organizacija javnih medijskih servisa. EBU trenutno čini 123 organizacije iz ukupno 56 zemalja, a upravo te televizijske kuće imaju moć odlučivanja o sudionicima. Preduvjet za sudjelovanje nije geografski položaj u Europi, što otvara vrata i zemljama poput Izraela i Azerbajdžana, ali i Australije.

Australija ima iznimno dugu povijest praćenja i emitiranja Eurosonga, još od 1983. godine, čime je stvorena velika i strastvena baza obožavatelja. Zbog te dugogodišnje povezanosti, EBU je uputio Australiji poseban poziv za sudjelovanje na jubilarnom 60. izdanju natjecanja 2015. godine. Iako je to prvotno zamišljeno kao jednokratno gostovanje, zbog velikog interesa i odličnog petog mjesta koje je osvojio Guy Sebastian, Australiji je omogućeno daljnje natjecanje. Od tada su postali stalni sudionici, redovito ostvarujući zapažene rezultate.

Što se događa u slučaju pobjede?

Unatoč punopravnom sudjelovanju, jedno ključno pravilo ostaje na snazi: u slučaju australske pobjede, natjecanje se ne može održati na južnoj hemisferi. Show, prema postojećim pravilima EBU-a, mora ostati u Europi. U takvom scenariju, australska televizija SBS, koja je članica EBU-a, bila bi dužna u suradnji s jednom od europskih televizijskih kuća organizirati sljedeće izdanje Eurosonga na europskom tlu.

Najbliže ostvarenju ovog scenarija Australija je bila 2016. godine, kada je njihova predstavnica Dami Im s pjesmom "Sound of Silence" osvojila visoko drugo mjesto. Tada se očekivalo da bi, u slučaju njezine pobjede, njemački javni servis NDR preuzeo organizaciju u Njemačkoj, dok je britanski BBC bio rezervna opcija. Time je osigurano da se duh i logistika natjecanja ne sele izvan Europe, bez obzira na pobjednika.

Delta Goodrem predstavlja Australiju 2026. 

Australska nacionalna televizija interno je odabrala legendarnu Deltu Goodrem da predstavlja zemlju na Eurosongu 2026. godine s pjesmom "Eclipse". Goodrem je jedna od najuspješnijih australskih glazbenica svih vremena, s devet broj jedan singlova i prodanih više od osam milijuna albuma diljem svijeta. Njezino sudjelovanje izazvalo je visoka očekivanja, a mnogi je vide kao snažnu kandidatkinju za pobjedu.

