Fanovi ne mogu doći k sebi, ne mogu vjerovati tko se pojavio na Eurosongu: "Da, to je Will"

Eurosong je tijekom svojih 70 godina publici donio brojna neočekivana iznenađenja, no malo tko je očekivao da će se tijekom prve polufinalne večeri u prijenos uključiti i holivudski glumac Will Ferrell. Njegovo pojavljivanje u kratkoj video-poruci izazvalo je veliko oduševljenje među obožavateljima natjecanja.

Emotivan podsjetnik

Prijenos je povodom velike obljetnice otvoren emotivnim podsjetnikom na povijest Eurosonga, nakon čega su emitirane poruke bivših sudionika i poznatih fanova natjecanja. Među njima se, potpuno neočekivano, pojavio i 58-godišnji Ferrell.

Graham Norton Show - London | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

„Jedna riječ za Eurosong? Da razmislim… što bi to moglo biti? Znam – radost”, poručio je glumac u videu, nakon čega su društvene mreže preplavile reakcije gledatelja.

„Da, to je Will Ferrell i da, ovo je i dalje Eurosong”, napisao je jedan korisnik na platformi X, dok su drugi komentirali kako ih je iznenadilo što se poznati glumac uključio u prijenos eurovizijske večeri. Mnogi su pritom odmah spomenuli i njegov film inspiriran Eurosongom.

Veliki zaljubljenik u Eurosong

„Sjajno je vidjeti Willa Ferrella u ovom polufinalu u Beču, makar i preko videoporuke. Odmah me podsjetilo na njegov urnebesni film o Eurosongu”, napisao je jedan gledatelj. Iako je njegovo pojavljivanje neke iznenadilo, Ferrell već godinama otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Eurosongu. Bio je koscenarist i glavna zvijezda Netflixove komedije Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga iz 2020. godine. U filmu glumi islandskog glazbenika Larsa, koji zajedno sa Sigrit, koju tumači Rachel McAdams, pokušava ostvariti san o nastupu na Eurosongu. Ferrell je i privatno veliki obožavatelj natjecanja, a Eurosong je uživo pratio 2018. i 2019. godine.

Foto: YouTube screenshot

Nedavno je potvrđeno i da će Fire Saga dobiti broadwaysku adaptaciju.

„Presretni smo što Eurosong dovodimo na Broadway. Kazališni mjuzikl savršeno je mjesto za slavljenje svega što volimo kod ovog natjecanja koje povezuje ljude”, izjavio je Ferrell za Radio Times. Drugo polufinale Eurosonga održava se u četvrtak, dok je veliko finale na rasporedu u subotu.