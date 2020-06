Zavirite u luksuzne vile s mora naših estradnjaka i nogometaša

U njihove vile bilo je uloženo puno truda, projektiranja, rada i novca. Slavni estradnjaci i naši najpoznatiji nogometaši izgradili su svoja mjesta za odmor, inspiraciju i uživanje

<p>Uređeni s ljubavlju, u mirnim uvalama, a služe za odmor i inspiraciju. U ljetnikovce poznatih estradnjaka i nogometaša uloženi su milijuni, a danas ih neki i iznajmljuju. </p><p>U uvali Treporte, nedaleko mjesta Vela Luka na otoku Korčuli, mirnijem bratu Hvara i Brača, sagradio je pjevač i kantautor <strong>Zlatan Stipišić Gibonni</strong> (51) svoje dvore. Kao što je 24sata već pisao kupio je zemljište od 591 četvornog metra i na terenu počeo graditi ljetnu rezidenciju. U mirnoj uvali, s pogledom prema Lastovu, prvi red do mora, s tek nekoliko susjeda. Gibonnijeva vila nije ono što bi se nazvalo mediteranskom skromnošću ali svakako je točno kako je u nju "utabano" mnogo rada, projektiranja, truda i novca.</p><p>Vila se, sudeći po svemu, ne iznajmljuje turistima, a pogled prvo hvata polukružni, ne pretjerano tradicionalni balkon koji se uzdiže na najvišem katu blještavo bijele vile s velikim mediteranskim vrtom. Naravno, Gibonni ima i svoj vez. Ako ne na putu ili na koncertima, na terasama tog zdanja pjevač će vjerojatno provesti ove ljetne dane.</p><p>A nedaleko se smjestio i pjevač <strong>Jasmin Stavros</strong> (65). Kada čovjek vidi njegovu 'vikendicu' u Prigradici, nekoliko kilometara od Blata na Korčuli, potpuno je jasno odakle inspiracija za tekstove... Kuća je stotinjak metara od središta Prigradice, starog mjesta na sjevernoj obali otoka, potpuno uklopljena u hlad borova i cjelokupni ambijent. Iznajmljuje se, a uz bazen, terasu i roštilj, činjenica da je prvi red do mora jasno sugerira o kakvoj je lokaciji riječ. Dobro, možda zimi olujna bura podigne morsku pjenu do kamene međe kuće, ali zato najmanje šest, sedam mjeseci traje uživancija. Dobro upućeni mještani jednom su nam prilikom rekli kako Jasmin Stavros ne boravi previše u toj kući, uglavnom s prijateljima dolazi njegov sin <strong>Milo </strong>koji se bavi iznajmljivanjem.</p><p>- Od Jasminove žene otac je s Korčule, baš ovdje iz Prigradice. Ali odati ću vam tajnu: Jasmin obožava Korčulu, more i odlazak na ribe pa je zapravo preuredio za sebe i obitelj staro imanje van mjesta i tamo često boravi. Malo je zabačeno, ali ima vjerojatno 300 tisuća kvadrata zemljišta na kojima su nekad bile tri stare kućice... Njih je preuredio, renovirao, a sve uokolo je maslinik - rekli su u Prigradici sugovornici koji u mjestu žive cijelu godinu.</p><p>Što se tiče vile u Prigradici, ukupna je stambena površina nešto više od stotinjak 'kvadrata'. Uz veliku okućnicu na kojoj su gotovo isključivo stabla masline, ova vila ipak ne može postići neku pretjeranu tržišnu cijenu. Uređena je, vidi se to, s ljubavlju prema okolini, u pravom mediteranskom štihu s kamenom fasadom uklopljenom u okolni teren, u današnje vrijeme raskošnih građevina gotovo je understatement.</p><p>Osim naših pjevača, ljetnikovce grade i nogometaši. Naš nekadađnji nogometni reprezentativac<strong> Mario Mandžukić </strong>(34) u mjestu Bobovišće na Braču kupio je vilu koja mami poglede svih prolaznika. Uvala u kojoj je njegova kuća nije pretjerano osamljena. Tu je još desetak jednako luksuznih vila. Sve su puste. Turista nema. Mještani Bobovišća rekli su nam da ni vlasnike vila nisu odavno vidjeli u mjestu. </p><p>- To vam njemu neka firma održava - ispričao nam tek kratko ribar <strong>Goran</strong>. Ni dva vatrogasca koje smo sreli u luci nisu bili rječitiji. Znaju za igrača, ali da su ga vidjeli - nisu. Obišli smo i kuću. Ni oko nje nismo sreli nikoga. Na Braču, pogotovo u Bobovišćima, goste se treba tražiti povećalom. Zato ne čudi da je također prazna i nogometaševa vila.</p><p>Možete doći kad god poželite - otkazivanje je besplatno u roku od 48 sati. Sobe u Mandžukićevoj kući luksuzno su opremljene, po najnovijim trendovima u uređenju turističkih smještajnih kapaciteta. Moderno uređena vila prvi red do mora može primiti do deset gostiju. Ima pet spavaćih soba i pet kupaonica. Na stranici Airbnb, gdje se oglašava, o ovom objektu piše:</p><p>- Luksuzna Vila Blue Star Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnome mjestu na otoku Braču. Vila je samo 10 m od mora, 800 m od centra Bobovišća i 4 km od Milne. Vila ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba.</p><p>A<strong> Ivan Rakitić</strong> (32) kao svoju destinaciju odabrao je Šoltu. Zajedno sa svojom suprugom <strong>Raquel</strong> voli ljetovati u Hrvatskoj. Naš nogometni reprezentativac izgradio je vilu u blizini konobe i kafića čiji je vlasnik <strong>Dario Pekić</strong>, a to je bio povod za druženje, sladoled i kafu u 'Tamaris' te priču o Nečujmu, dijelu otoka Šolta u kojem su se odlučili za kupovinu kuća za ljetovanje.</p><p>- Pojava ovakve svjetske sportske veličine velika je stvar za popularizaciju turizma na Šolti i u cijeloj Hrvatskoj. Biti tolika svjetska zvijezda, igrati u tako velikom klubu, a pri tome biti tako jednostavan i normalan, to je Ivan Rakitić kakvog sam ja upoznao na Šolti - rekao je prošle godine Pekić za portal <a href="https://visoko.co.ba/druzenje-bosanaca-na-otoku-solta-ministar-mup-a-zdk-dario-pekic-i-ivan-rakitic-na-kafi-u-necujmu/" target="_blank">Visoko.co.ba</a>.</p><p> </p>