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EVO TKO JE SLAVIO

Završila IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN'

Piše 24sata,
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Završila IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN'
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Foto: PROMO

'IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN' završila je dodjelom nagrada. Najbolji film prema ocjeni žirija, ovogodišnji Grand Prix, osvojio je kratkometražni igrani film 'All Inclusive', nagradu publike Jedan je deda

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Dodjelom nagrada završena je 'IX. Revija studentskih filmova Sveučilišta VERN' koja se u zagrebačkoj Kinoteci održala 1. i 2. lipnja, a na kojoj je prikazana ovogodišnja studentska produkcija, ukupno 25 kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u potpisu studenata Sveučilišta VERN’.

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Najbolji film prema ocjeni žirija, ovogodišnji Grand Prix, osvojio je kratkometražni igrani film 'All Inclusive', redatelja i producenta Mihaela Furjana.

Foto: PROMO

Stručni žiri koji stoji iza ove odluke činili su redatelj Igor Šeregi, filmski kritičar Boško Picula i Goran Lovrenščak, prošlogodišnji pobjednik prema glasovima žirija.

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Drugi nagradu, onu Zagreb filma za najbolji film osvojio je kratkometražni igrani film 'Zrenje', redateljice i producentice Hane Ljubić, a odluku o ovom izboru donijela je filmska redateljica i umjetnička savjetnica Zagreb filma za suradnju s visokoobrazovnim institucijama izv. prof. art. Katarina Zrinka Matijević.

Foto: PROMO

Najboljim filmom prema glasovima publike proglašen je kratkometražni igrani film 'Jedan je deda' redateljice i producentice Ivane Gregurić. Dobitnici nagrada su se zahvalili svim mentorima, glumcima i kolegama, istaknuvši kako im ova priznanja na Reviji daju dodatan vjetar u leđa za daljnji akademski i profesionalni razvoj.

Foto: PROMO

Nakon prošlogodišnjeg debitantskog izdanja i ovoga je puta održan program 'Pitch please' na kojem su studenti pitchali svoje kratkometražne ideje, kako bi prezentacijom svojih scenarija tražili redatelje i producente za svoja buduća autorska ostvarenja. Uz redateljicu Matijević o najboljima su žirirali Hrvoje Osvadić, scenarist i producent igranih i dokumentarnih filmova, filmska montažerka i profesorica Višnja Skorin te Ivana Dadić, prošlogodišnja pobjednica ovog programa.

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Najboljim kratkometražnim pitchem proglašen je projekt scenarija za kratkometražni igrani film 'Šum' scenaristice Mai Han Dolenc, dok je Nagradu Zagreb filma za najbolji pitch ponio scenarij za kratkometražni igrani film 'Pleme' scenarista Lea Šimića.

Special mentione su odnijeli dokumentarni film 'Unutar zidina samostana' (redatelj i producent Marko Hodžić) te kratkometražni igrani filmovi 'Ranime' (redatelj Filip Lozančić, producentica Saskia Alexandra Živković), 'Andrija Veliki' (redatelj Karlo Gagulić, producent Sven Sokolić) te 'Vrpce i lanci' (redatelj i producent Max Kostelac).

Nakon dodijele ukupno pet glavnih nagrada druženje studenata, redatelja, scenarista, producenata, glumaca te profesora i mentora nastavilo se na prigodnom domjenku do kasnih sati povodom još jedne uspješne Revije studentskih filmova Sveučilišta VERN'.

Foto: PROMO

Atmosferu ovogodišnje Revije dodatno su uveličala poznata filmska lica koja su bili protagonisti studentskih filmova poput Gorana Grgića, Zlatana Zuhrića, Ane Vilenice, Ljubomira Kerekeša, Ljube Zečevića, Slavka Jurage i drugih

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