Završila je 'Euforija'. Kreator serije o Sydney Sweeney: 'Ona je inzistirala na golim scenama'

Nakon tri sezone i sedam godina, završila je serija 'Euforija'. U nedjelju navečer se na HBO-u emitirala posljednja epizoda naziva 'In God We Trust', a kreator serije Sam Levinson potvrdio je kako se radi o posljednjoj epizodi same serije.

Posljednja je sezona izazvala brojne burne reakcije publike, koja se nije ustručavala na društvenim mrežama izraziti svoje negodovanje oko nekih scena. Neke su zasmetale pretjerano golišave scene sa Sydney Sweeney, no Levinson je nedavno otkrio kako se sama glumica protivila njegovom prijedlogu da se izbace ili smanje njene golišave scene u posljednjoj sezoni.

Foto: screenshot/HBO

Za New York Times je objasnio kako je u početku razmišljao o alternativnom pristupu njenom liku, Cassie Howard, koja u trećoj sezoni otvara svoj profil na OnlyFans stranici. Njegova je ideja bila snimiti sve potrebne scene, ali bez eksplicitne golotinje.

​- Smiješno je. Kad sam to prvi put napisao, pomislio sam: 'Možda da sve ovo snimimo bez golotinje. Možda postoje načini da se snimi oko određenih stvari?' A ona me pogledala i rekla: 'Šališ se? Igram model s OnlyFansa. I ti mi govoriš da ćeš to nekako zaobići?' I ja sam na to rekao: 'Da, u redu, to je poštena primjedba' - ispričao je Levinson.

On je također iskoristio priliku da pohvali Sweeney, opisujući je kao "potpuno neustrašivu glumicu" te ističući njihovu profesionalnu suradnju i međusobno povjerenje. Naglasio je njezinu fleksibilnost u izvedbi i činjenicu da na set svaki dan dolazi potpuno spremna.

Priča treće sezone, u kojoj Cassie Howard otvara profil na OnlyFansu kako bi financirala svoj ekstravagantni životni stil i vjenčanje sa zaručnikom Nateom Jacobsom (Jacob Elordi), izazvala je brojne rasprave. Levinson je objasnio da je namjera bila istražiti svijet te platforme, ističući kako postoji određena razina apsurda koju su htjeli prikazati na autentičan, humorističan i dramatičan način, a da istovremeno govori o širim željama i težnjama lika.

Foto: profimedia

Ove izjave dolaze u vrijeme dok se vode debate o eksplicitnom sadržaju serije i Levinsonovom redateljskom pristupu, koji su neki kritičari opisali kao oslanjanje na "muški pogled". Iako se Sydney Sweeney nije izravno oglasila povodom Levinsonovih komentara, nedugo nakon finala sezone objavila je seriju fotografija iza kulisa na Instagramu uz kratak opis: "to se zove... gluma".

Razgovor o ulozi koju je Sweeney imala u oblikovanju prikaza svog lika ističe rastući trend osnaživanja glumaca u Hollywoodu, posebno kada je riječ o snimanju intimnih scena. U ranijim intervjuima, glumica je branila Levinsona i radno okruženje na setu "Euforije", navodeći da se nikada nije osjećala prisiljenom na nešto.

- Imate mene, imate Zendayu, imate sve te žene koje su vrlo snažne i neovisne. Da se nismo osjećale ugodno s nečim, ili da smo vidjele nešto što nam se ne sviđa, sve bismo progovorile - izjavila je za Variety još 2023. godine.

Foto: screenshot/HBO

*uz korištenje AI-ja

