Završilo snimanje nove sezone popularnog kviza 'Superpotjera'
Foto: Renato Brađolica

Premijerno prikazivanje bit će na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV1), a na malim ekranima ponovno se pojavljuje uigrana ekipa

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovoga je tjedna završila snimanje nove, četvrte sezone svog popularnog kviza 'Superpotjera' čijih 12 epizoda gledatelje očekuje ove jeseni.

Premijerno prikazivanje bit će na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV1), a na malim ekranima ponovno se pojavljuje uigrana ekipa - voditelj kviza Joško Lokas te lovci Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Dean Kotiga, Mladen Vukorepa i Sven Marcelić, a urednica je Andrea Jukić Grković.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Joško Lokas kaže kako je snimanje prošlo sjajno, te kako reakcije gledatelja pokazuju da je format iznimno popularan.

- Popularizacija znanja u kombinaciji sa brzinom i dinamikom pokazalo se kao pun pogodak - rekao je.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Lovkinja Morana Zibar rekla je kako 'Superpotjera' 'ne može proći nikako drugačije nego sa puno napetosti, brzine i adrenalina'.

- Lovci su sve uigraniji, ali to ne znači da i natjecatelji nemaju neke svoje taktike da nam stanu na put, tako da možemo očekivati uspone i padove - rekla je Morana.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Lovac Krešimir Sučević Međeral dodaje kako gledatelje 'očekuje vatromet kao i inače'. Dodaje kako mu se čini da sa odmicanjem sezona natjecatelji postaju 'sve ziheraškiji, ali i lovci su sve utreniraniji'. Lovac Sven Marcelić najavljuje puno dobrih igara.

- Dobro se zabavljamo, nama lovcima jednako su važni naši off štosevi koliko i sama igra, dobro smo uigrani i to će se vidjeti i na ekranu - rekao je Sven.

Urednica Andrea Jukić Grković pozvala je gledatelje HRT-a da u ovoj obljetničkoj godini, u kojoj se obilježava 100 godina našeg javnog medijskog servisa, budu uz program HRT-a, pogotovo uz njegove kvizove.

- U Superpotjeri, koju će moći gledati s početkom nove jesenske sheme, sigurno neće nedostajati odličnih igara. Neće nedostajati ni međusobnih lovačkih podbadanja koje naši gledatelji očekuju jednako željno kao što očekuju napete završnice - rekla je Jukić Grković. 

