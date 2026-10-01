ZAVRŠIO KITU U USTIMA Stiže film koji je 'uzburkao' internet

Sredinom listopada u domaća kina stiže film koji spaja borbu za preživljavanje, klaustrofobiju i obiteljsku dramu, no njegova glavna premisa mnoge će prvo potaknuti na brojne neslane šale. Naime, glavni lik doslovno završi kitu u ustima. Što je domaće dežurne "internet" kritičare navelo na brojne neslane šale po društvenim mrežama...

Iako se Hrvati masovno sprdaju s "kitom u ustima", film se u našim kinima ne zove tako, nego je dobio znatno primjereniji naslov "U dubinama".

Film je nastao prema istoimenom romanu Daniela Krausa iz 2023. godine, prati mladog i neiskusnog ronioca Jaya Gardinera. Tumači ga talentirani Austin Abrams, a priča se nevjerojatno komplicira kada tijekom potrage za ostacima svog preminulog oca, kojeg igra legendarni Josh Brolin, Jaya sasvim slučajno proguta ulješura od impresivnih šezdeset tona. S kisikom koji je dostatan za samo sat vremena boravka pod vodom, mladić mora brzo pronaći način za siguran bijeg iz više mračnih želudaca morskog sisavca koji ga nemilosrdno i polako probavljaju. Dodatni, nimalo bezazlen problem stvara i jedna divovska lignja s kojom nesretni ronioc dijeli izrazito skučeni, ljigavi prostor unutar životinje.

Redatelj Brian Duffield detaljno je objasnio medijima kako se gotovo cijela radnja filma odvija u samom kitu, bez nepotrebnih rezova na vanjski svijet, stvarajući pritom vrlo napetu, tešku atmosferu nalik na modernu kombinaciju filmskih hitova kao što su Marsovac i 127 sati.

​- Ovaj film mora stvoriti stvarni osjećaj da su Austin Abrams i publika zajedno zapeli u ustima tog golemog kita ili da su progutani duboko u morskom mraku - poručio je redatelj tijekom ranije najave, naglasivši pritom da se prvenstveno radi o duboko emotivnoj priči o kompleksnom odnosu oca i sina, i to usprkos ovako pomalo bizarnoj, naizgled neizlaznoj situaciji.