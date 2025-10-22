Slavonski izazov u MasterChefu izazvao je kaos u kuhinji: 'Falilo mi je ruku i nogu danas...'

U tjednu posvećenom bogatstvu slavonske kuhinje natjecatelji su se suočili s izazovom koji je od njih tražio tehničku preciznost, timsku disciplinu i hrabrost u kombiniranju tradicionalnih okusa na suvremen način. Chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj povjerili su trojici kandidata uloge vođa.

Ivan Capan vodio je plavi tim, Josip Barišić crveni tim, a Egon Jurić zeleni. Pred njima je bio zadatak koji je spojio tradiciju i tehniku: pripremiti tri slijeda slavonskog jelovnika: doručak, ručak i večeru, a svaki sljed morao je sadržavati po tri tanjura.

- Moram pokazati znanje ovoga što su tražili chefovi jer dolazim iz Slavonije - rekao je Josip.

Chef Vukadin im je odmah jasno dao do znanja što očekuje te objasnio da doručak oblikuju kao amuse-bouche, odnosno pozdrav iz kuhinje u samo jednom zalogaju.

- Ako pobijedimo, postat ću predsjednik - našalio se Ivan kojeg zbog političkih ambicija kolege u MasterChefu kroz šalu zovu Predsjednik.

Zadatak nije bio samo kulinarski, nego i organizacijski izazovan. Budući da zeleni tim nije imao jednak broj članova kao i ostali, Ivan je morao izostaviti Vjekoslava iz zadatka, a Josip Zorana. Dodatnu težinu dao je Goranov zahtjev da natjecatelji koriste namirnice pete četvrtine - iznutrice, mozak, jezik i uha.

- Jezike prepuštam Ottu jer je on dobar s takvim namirnicama - istaknuo je Egon.

Na radnim stolovima vladao je pravi kaos, osobito u crvenom timu.

- Jedan kaos totalni, ludilo. Falilo mi je ruku i nogu danas - priznala je Selma, dok je Josip teško raspoređivao zadatke i često odgovarao isto ime kad su ga chefovi pitali tko radi pojedini dio posla: 'Selma'.

Unatoč stresu i vremenskom pritisku, svi su uspjeli završiti jela.

- Dali smo i više od sto posto od sebe. Nadam se da će se i žiriju svidjeti, jer sve izgleda jako lijepo - kazala je Barbara s olakšanjem.

Sada žiri treba kušati njihova jela, a potom će odlučiti tko je najbolje odradio zadatak, a tko najlošije te će time taj tim morati u nominacije. Hoće li to biti zeleni, plavi ili crveni, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi 'MasterChefa'.

