Zbog slavne majke je čitav svoj život pred kamerama, prvog je muža uhvatila s muškarcem

Liza Minnelli, legendarna glumica, pjevačica i plesačica, danas slavi svoj 80. rođendan. Kao jedna od rijetkih umjetnica s prestižnim statusom EGOT, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, njezin je život priča o vrtoglavim usponima i bolnim padovima, uvijek pod budnim okom javnosti. Kći holivudskih ikona Judy Garland i Vincentea Minnellija, od rođenja je bila predodređena za pozornicu. U svojim novim memoarima, "Kids, Wait Till You Hear This One!", objavljenima uoči velikog jubileja, beskompromisno progovara o svemu: odrastanju uz majku ovisnicu, turbulentnim brakovima, vlastitoj borbi s demonima i incidentu koji ju je duboko povrijedio.

Iako je Liza svoje djetinjstvo opisala sretnim, ono je bilo daleko od uobičajenog. Njezina majka, slavna Judy Garland, veći se dio života borila s ovisnošću o lijekovima i alkoholu, problemom koji je započeo još dok je bila dječja zvijezda pod pritiskom filmskih studija. Liza je od malih nogu preuzela ulogu njegovateljice. U memoarima je pisala kako bi njezina majka danima ostajala u krevetu, depresivna i pod teškim sedativima, a njoj, tada petogodišnjoj djevojčici, povjeravala svoje najdublje strahove i frustracije. Obitelj je često bila bez novca, bježeći iz hotela kako ne bi platili račune.

U trenucima majčinih pokušaja samoubojstva, mlada Liza osjećala se odgovornom, ponekad zamjenjujući tablete na recept aspirinom kako bi spriječila predoziranje.

Foto: Suzan/Empics

​- S 13 godina bila sam majčina njegovateljica – medicinska sestra, liječnica, farmakologinja i psihijatrica u jednome - istaknula je Minnelli.

Kako je odrastala, napetost se preselila i na pozornicu. Iako je publika vidjela samo ljubav i privrženost dok su nastupale zajedno, iza kulisa je vladala drugačija atmosfera. Garland je bila ponosna, ali istovremeno i uplašena kćerinim talentom.

​- Držala je baklju ispred mene, ali nije je imala namjeru predati - slikovito opisuje Minnelli njihov odnos.

Unatoč svemu, Liza je bila odlučna izgraditi vlastitu karijeru. Sa 16 godina preselila se u New York, inzistirajući na tome da se uzdržava sama, čak je i vratila novac koji joj je poslao obiteljski prijatelj Frank Sinatra. Uspjeh je stigao brzo. Sa samo 19 godina postala je najmlađa dobitnica nagrade Tony za ulogu u mjuziklu "Flora the Red Menace". Svjetsku slavu i Oscara donijela joj je uloga pjevačice Sally Bowles u filmskom klasiku "Cabaret" iz 1972. godine. Njezin izgled iz filma, s kratkom crnom kosom i dramatičnim trepavicama, postao je jedan od najprepoznatljivijih modnih simbola epohe. Te je godine osvojila i Emmyja za televizijski specijal "Liza with a Z", čime je zacementirala svoj status superzvijezde.

Foto: Yui Mok

Njezin privatni život bio je jednako dramatičan kao i njezine uloge. Udavala se četiri puta, a svaki brak završio je razvodom. Prvi suprug bio je australski pjevač Peter Allen, štićenik njezine majke. Brak se raspao nakon što ga je Liza zatekla u krevetu s muškarcem. Unatoč šoku, oprostila mu je i ostali su prijatelji. Uslijedio je brak s producentom Jackom Haleyem Jr., čiji je otac glumio Limenog čovjeka u "Čarobnjaku iz Oza". Treći i najduži brak bio je s kiparom Markom Gerom, tijekom kojeg je doživjela tri spontana pobačaja, što je ostalo njezina najveća životna tuga.

Posljednji, kratkotrajni brak s producentom Davidom Gestom 2002. godine završio je katastrofalno. Vjenčanje je bilo holivudski spektakl s Michaelom Jacksonom i Elizabeth Taylor kao kumovima, no idila je kratko trajala. U memoarima piše kako se udala iz usamljenosti, bez fizičke privlačnosti. Gest ju je, tvrdi, kontrolirao, trošio njezin novac i izolirao od prijatelja. Njihov razlaz bio je popraćen međusobnim tužbama za zlostavljanje, a Minnelli je taj brak ostavio osjećaj gađenja i poniženja.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL

Liza svoju borbu s ovisnošću naziva "posljednjim darom, genetskim nasljeđem od mame kojem nisam mogla pobjeći". Sve je počelo nakon majčine smrti, kada joj je liječnik propisao lijekove da prebrodi stres sprovoda. Godinama je skrivala problem, čak i dok je javno govorila o oporavku. Priznala je da je 2003. kolabirala pijana na ulici u New Yorku, gdje je ležala "gotovo u komi" dok su prolaznici prelazili preko nje. Prekretnica je stigla nakon teškog slučaja encefalitisa, upale mozga izazvane ubodom komarca 2000. godine. Liječnici su joj rekli da više nikada neće hodati ni govoriti. No, nevjerojatnom snagom volje, ne samo da je prohodala, već se i vratila na scenu. Nakon još jednog zdravstvenog sloma 2015., prijavila se na rehabilitaciju i danas je, kako piše, 11 godina trijezna.

​- Nisam 'pobijedila' ovisnost. Nitko je ne pobijedi ako je u krvi. Ali po prvi put, borila sam se do izjednačenja. Držim je na odstojanju. Dan po dan. I, dušo, nema povratka - otvoreno je priznala.

U posljednjem poglavlju memoara, Minnelli se osvrnula na incident s dodjele Oscara 2022. godine, kada je s Lady Gagom trebala uručiti nagradu za najbolji film. Zbog problema s leđima, dogovorila je da će sjediti u redateljskoj stolici. Međutim, neposredno prije izlaska na pozornicu, producenti su joj, tvrdi, naredili da mora izaći u invalidskim kolicima ili se uopće neće pojaviti. Osjećala se "sabotirano" i poniženo, a Lady Gaga je stala na stranu producenata. Na pozornici je bila zbunjena i nije mogla pročitati tekst, a kada je zamucala, Gaga joj se nagnula i šapnula "I got you". Taj naizgled nježan trenutak publika je nagradila pljeskom, no za Lizu je to bilo dodatno poniženje.

​- Osjećala sam se tako povrijeđeno od strane te mlade žene kojoj sam bila mentor i čiji sam talent godinama cijenila - napisala je Minnelli u svojim memoarima.