Zbog velikog interesa, Sandra Silađev u Rijeci u dva termina s novom predstavom Astroklikeri

Glumica i majstorica britkog humora, Sandra Silađev, stiže u Rijeku sa svojom novom monodramom 'Astroklikeri', u srijedu, 29. listopada, u HKD na Sušaku. Budući da je termin u 20:00 već uvelike rasprodan, otvoren je dodatni termin istog dana u 18:00, kako bi brojni Sandrini obožavatelji imali priliku pogledati predstavu. Ulaznice su dostupne na mojekarte.hr te na blagajni HKD-a.

U predstavi Silađev glumi Đurđu Stojković, astrologinju koja je slavu stekla na društvenim mrežama i poznata je po intrigantnim i duhovitim astrološkim analizama. Površno znanje iz astrologije Đurđa koristi prvenstveno kao unosan posao i zabavu, ali kroz komunikaciju s klijentima, brojem lajkova i pohvala na mrežama uspijeva se izboriti s usamljenošću i menopauzom.

Život bez djece, partnera i iskrenih prijatelja pojačava njenu bliskost s majkom koja je i dalje tretira kao djevojčicu u pubertetu, što dodatno opterećuje Đurđinu ionako pokolebanu svijest o sebi. Depresivnu stvarnost Đurđa svakodnevno zamjenjuje romantiziranim digitalnim životom – dok su ekrani uključeni, sve izgleda dobro; kada se ugase, gubi se i njezin svijet.

Kroz prepoznatljiv stil Sandre Silađev publika dobiva duhovitu, a ponekad i bolno iskrenu sliku suvremene žene koja balansira između virtualne stvarnosti i stvarnih emocija. 'Astroklikeri' stoga su mnogo više od komedije o astrologiji, to je priča o potrazi za smislom, bliskošću i vlastitim mjestom u svijetu koji sve brže klizi u iluziju.

Publika diljem regije predstavu opisuje kao 'brutalno iskrenu, urnebesnu i bolno točnu', a Đurđu kao 'tragičnu heroinu Instagrama u kojoj se nažalost prepoznaješ'. Dok je za neke ovo komedija, za druge je intimna ispovijest, a za treće suptilna psihoterapija kroz smijeh.