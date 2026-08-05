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KREĆE SUĐENJE

Žele riješiti misterij star čak 30 godina: Optužen da je naručio ubojstvo legendarnog Tupaca

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Žele riješiti misterij star čak 30 godina: Optužen da je naručio ubojstvo legendarnog Tupaca
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Foto: Ethan Miller
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Duane 'Keffe D' Davis u pritvoru je od 2023. godine, a u ponedjeljak mu kreće suđenje. Sumnjiči ga se da je organizirao ubojstvo legendarnog Tupaca Shakura

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U ponedjeljak bi trebalo početi suđenje čovjeku za kojeg tužiteljstvo kaže da je organizirao ubojstvo glazbene ikone Tupaca Shakura 1996. godine. Duane 'Keffe D' Davis (63) suočava se s optužbom za ubojstvo s namjerom promicanja, poticanja ili pomaganja djelovanju kriminalne organizacije u vezi sa Shakurovom smrću. On se nalazi u pritvoru od 2023. godine, a ranije se izjasnio da se ne osjeća krivim. 

Desetljećima je obožavatelje mučilo pitanje neriješenog ubojstva Shakura, kojeg se smatra jednim od najutjecajnijih repera svih vremena. U trenutku smrti je bio usred borbe za prevlast na glazbenoj sceni, koju su sve više obilježavali sukobi suparničkih bandi. 

Pretrial check-in held For Tupac Shakur murder suspect Duane Davis
Foto: Ethan Miller

Kako navodi AP, suđenje bi trebalo trajati oko mjesec dana, no vjerojatno se neće otkriti tko je točno povukao okidač. No tužitelji se nadaju da će dokazati kako je upravo Davis bio osoba koja je organizirala napad i nabavila oružje. Hici su ispaljeni iz Cadillaca u kojem je bio Davis, a on je i jedan od rijetkih koji su te noći biti u automobilu i još su živi. Tužiteljstvo je navelo da vjerojatno ne bi optužili Davisa da o ubojstvu nije govorio javno i često u intervjuima. 

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Naime, on je u dokumentarcu 'Unsolved' priznao da je bio u automobilu, a tvrdio je da je hitac ispalio njegov nećak Orlando Anderson, koji je bio i jedan od glavnih osumnjičenika za ubojstvo. Anderson je ubijen 1998. godine. Davis je sebe u dokumentarcu opisivao kao jednog od posljednjih svjedoka pucnjave. 

Pretrial check-in held For Tupac Shakur murder suspect Duane Davis
Foto: Ethan Miller

Danima su se borili za njegov život 

Dana 7. rujna 1996. Tupac je zajedno sa Sugeom Knightom prisustvovao boksačkom meču Mikea Tysona u Las Vegasu. Nakon završetka borbe došlo je do fizičkog sukoba između Tupacove pratnje i člana bande Crips. Nekoliko sati kasnije, dok se automobil kojim su se vozili zaustavio na semaforu, iz drugog vozila ispaljeno je trinaest hitaca. Tupac je pogođen u šaku, zdjelicu i prsa te je hitno prevezen u bolnicu.

Rapper Tupac Shakur's star is unveiled posthumously on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Šest dana liječnici su se borili za njegov život, no 13. rujna 1996. godine podlegao je ozljedama u dobi od samo 25 godina. Uz njega su posljednjih dana bili njegova djevojka Kidada Jones i majka Afeni Shakur. Tijelo je kremirano, a članovi grupe Outlawz kasnije su izazvali brojne kontroverze tvrdnjom da su dio njegova pepela pomiješali s marihuanom i zapalili u znak poštovanja prema pokojnom prijatelju.

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Tupacovo ubojstvo desetljećima je ostalo jedna od najvećih neriješenih misterija američke glazbene industrije.

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