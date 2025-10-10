Zelena boja zaludjela zvijezde: Kidman i Šuput u istom trendu

Zelena je, čini se, hit boja ove jeseni. Nicole Kidman zablistala je u raskošnoj haljini na naslovnici Voguea, dok je Maja Šuput u sličnoj nijansi rasplesala studente na nedavnom koncertu u splitskom restoranu Kampus.

Nicole je u intervjuu za Vogue otkrila da modu doživljava kao igru, ali i umjetnost.

- Ponekad je moda moj oklop, ponekad nešto razigrano ili zavodljivo, a ponekad jednostavno poruka 'dosta je' - rekla je slavna glumica. Dodala je da je moda za nju paralelni umjetnički život te da je suradnja s dizajnerima jednako važna kao i s redateljima.

Prisjetila se i djetinjstva u kojem su joj majka i baka šivale odjeću.

- Stajala bih na stolu dok bi namještale rubove i provjeravale ovratnik. Znale su i šivati. To me obilježilo - ispričala je Nicole.

I danas, kad isprobava haljine za velika događanja, osjeća se, kaže, kao četverogodišnja djevojčica.

- Osjećam se lijepo, a ne osjećam se uvijek lijepo - priznala je Kidman.

Šuput je u Splitu pokazala zabavniju stranu trenda. U fluorescentno zelenoj mini haljini neumorno je pjevala i plesala, a studenti su uživali od početka do kraja koncerta. Na koncertu se pojavio i Šime Elez, poznatiji kao 'Gospodin Savršeni', što je ponovno potaknulo glasine o njihovoj vezi. Iako ništa nisu službeno potvrdili, zajedničke fotografije i česta viđenja u Splitu govore dovoljno.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Njihovo druženje počelo je prije nekoliko mjeseci, i to na snimanju spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Šime u početku nije bio predviđen za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je Majin tim predložio, pjevačica nije puno razmišljala. Poslala mu je poruku i već tri dana kasnije bili su zajedno na setu. Snimalo se po nesnosnoj vrućini, do dugo u noć, u mokrim haljinama i scenama u vodi, ali, kako je Maja rekla, sve je prošlo glatko.

Foto: Instagram

Nedugo nakon toga viđeni su i na jahti kod Brača. I nisu samo plovili i sunčali se.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.

A što je na sve to rekla Maja?

- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - kratko je odrezala.

Foto: 24sata/canva