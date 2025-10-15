Obavijesti

NASMIJAO KANDIDATE

Ivan Capan je za vrijeme požara degustirao pršut: Požar je u kuhinji, a Lima reže pršut i jede

Piše 24sata,
Foto: Nova TV

U jednom trenutku se plamen razbuktao iz lonca u plavom timu. Ulje je planulo, a situaciju je preuzeo Goran. Dok je požar uznemiravao tim, Ivan je sve smireno promatrao pa uzeo pršut

Dok su se timovi u MasterChefu borili s pripremama složenih tanjura, u jednom je trenutku sve stalo, a plamen se razbuktao iz lonca u plavom timu. Ulje je planulo, a situaciju je brzo, prisebno i odlučno preuzeo Goran Kočiš, interveniravši bez oklijevanja.

Dok je požar uznemirio gotovo cijeli plavi tim, sve je smireno promatrao Ivan Capan koji je za to vrijeme jeo pršut.

Foto: Nova TV

- Požar u kuhinji, a Lima reže pršut i jede - komentirao je Vjekoslav Krsnik, opisujući komičnu scenu u kojoj se, naizgled potpuno neometen, Ivan bavio rezanjem i degustacijom pršuta.

- Što da ja radim? Došao je Goran, došao Stipe, njih je pet tamo, što da ja radim - objasnio je Ivan, dodajući kako je pršut narezao prema dogovoru te je svoje zaduženje časno ispunio. Dok se dim razilazio, kuhanje se nastavilo, ali napetost je ostala visjeti u zraku do samog kraja izazova.

Foto: Nova TV
Foto: Nova TV

Inače, zadatak je bio daleko od jednostavnog – reinterpretirati tri slijeda autentične dalmatinske konobe. Zeleni tim, pod vodstvom Otta Grundamnna, odlučio je poslužiti mariniranu skušu s pinjolima kao predjelo, brudet kao glavno jelo i focacciu kao krušni dodatak. Elias, koji je bio zadužen za pripremu brudeta, priznao je:

- Nikad nisam u životu kušao brudet, ne znam kako se kuha. Svi će mi pomoći.

Foto: Nova TV

Nažalost, njegov kolega Ivan Barić morao je napustiti kuhinju zbog povišenog tlaka, no prije odlaska je Eliasu udijelio posljednje savjete. Otto je uskočio da mu pomogne dovršiti jelo, pokazavši timski duh i smirenost pod pritiskom.

Foto: Nova TV

U crveni timu, koji je vodio Mark Ettinger, kuhalo se moderno i ambiciozno – pleteni raviol punjen škampima, pašticada u suvremenoj izvedbi i focaccia. Kada su pokušali poslužiti gotove inćune, chef Mario ih je upozorio da to nije dovoljno kreativno.

NIJE BILA TUŽNA Masterchef napustila Danijela: Izašla sam iz zone komfora, za mene je to veliko postignuće
Masterchef napustila Danijela: Izašla sam iz zone komfora, za mene je to veliko postignuće

- Od inćuna morate napraviti nekakav proizvod. Tako ste mogli uzeti sve gotove stvari i složiti platu, to nije dobro - jasno mu je poručio chef Mario Mihelj.

Foto: Nova TV

Endrina Muqaj je brzo reagirala i odlučila pržiti inćune kako bi spasila koncept plate.

- Sretan sam što je Endrina u timu – kad nisam siguran, poslušam nju - dodao je Mark.

Plavi tim, na čelu s Antonijom Rittuper, pripremio je riblju platu s mariniranom ribom i povrćem, paštetu, grisine i buzaru. Josip Barišić preuzeo je glavnu riječ oko buzare. Unatoč požaru, napetosti i promjenama u timovima, svi su tanjuri stigli na stol. A kako će žiri ocijeniti njihova jela ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa. 

