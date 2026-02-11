Obavijesti

Želi se pomiriti s bratom? Cruz Beckham objavio je fotke iz djetinjstva, na njima i Brooklyn

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Već dulje vremena priča se o raskolu obitelji Beckham. Najstariji sin je optužio roditelje da su ga kontrolirali i naveo kako se ne želi pomiriti s njima...

Cruz Beckham, najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, podijelio je na društvenim mrežama nekoliko fotografija, a među njima su bile i one sa starijim bratom Brooklynom. Već neko vrijeme javnost bruji o raskolu između Brooklyna i ostatka obitelji, prvenstveno njegovih roditelja. No čini se kako je Cruz ovim potezom htio bratu ponuditi 'maslinovu grančicu'. 

Među fotografijama koje je Cruz objavio je i jedna iz djetinjstva. On i njegova braća Brooklyn i Romeo poziraju zajedno zagrljeni, a u nastavku galerije se našla i fotografija braće sa najmlađom članicom obitelji Beckham, sestrom Harper. Mladi glazbenik nije dodao nikakav opis uz fotografije, već je pustio da one govore, kako se kaže, tisuću riječi... 

Obitelj Beckham trenutno prolazi teško razdoblje. Brooklyn je početkom godine objavio priopćenje u kojem je tvrdio da su ga roditelji 'kontrolirali' te da ne namjerava popraviti narušene odnose. Čak je prekrio i tetovažu koja je posvećena njihovom ocu. Cruz i Romeo su tada stali uz svoje roditelje. Međutim, kako navodi Daily Mail, Brooklyn nije prekrio tetovaže koje su posvećene njegovoj braći, kao ni tetovažu balerine koju je posvetio sestri. 

Obožavatelji su odmah preplavili objavu porukama podrške. Komentari poput "Obitelj na prvom mjestu" i "Predivna obitelj" dominiraju ispod fotografije. Jedan od pratitelja je napisao: "Tvoj brat će jednog dana žaliti zbog svega ovoga", dok je drugi dodao: "Sva ljutnja je nestala, sada slijedi provjera stvarnosti. I ljubav stupa na scenu. Sada shvaćate da je obitelj obitelj zauvijek i da je oprost oprost. Želimo vašoj obitelji sve najbolje i sreću". 

Premiere of ''Lola'' held at the Regency Bruin Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Za svega nekoliko dana će izaći Cruzov novi singl 'For Your Love'. Cruz se sa svojim bendom The Breakers trenutno priprema i za svoju prvu mini turneju po Velikoj Britaniji i Europi, koja počinje 25. veljače u Birminghamu.

