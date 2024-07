Želite 'bindžati' ovog ljeta? Neki su ovu seriju nazvali 'najboljom ikad': 'Igra prijestolja je ništa!'

Ako čekate novu sezone svoje omiljene serije, ili ste taman završili 'bindžanje' neke i tražite novu zabavu za vruće ljetne dane koje biste najradije proveli pod klimom, možda nije loše prepustiti se serijama koje su gledatelji dobro ocijenili, a koje su već snimljene do kraja. Tako da jednom kad krenete - gledate seriju koliko vas je volja.

Jedna od takvih koja je izašla 2015. godine, a završila 2022. je 'The Last Kingdom'. Nakon zadnje, 5. sezone serije, izašao je i film koji je 'zaokružio' cijelu priču, 'The Last Kingdom: Seven Kings Must Die', a sve se može pogledati na Netflixu. Oni koji su voljeli gledati 'Vikinge', priča će im biti relativno poznata. Naime, radnja serije je smještena na kraj 9. i početak 10. stoljeća u Anglo-saksonskoj Engleskoj koju su djelomično zauzeli danski Vikinzi.

Serija je ocijenjena s 8,5 od 10 na IMDb-u, a mnogi gledatelji hvale je na društvenim mrežama.

'Odmah mi je privukla pažnju, od glazbe, do povijesti. Jako je impresivno i za mene je to jedna od najboljih serija u povijesti', 'Radnja je odlična, glazba isto, gluma, scene borbe... Ni jedan dio nije zanemaren', 'Obožavam ovu seriju, pogledala sam je tri puta', pisali su, a usporedili su je s jednom od najpopularnijih serija ikad - 'Igrom prijestolja'.

LMKMEDIA_SEVEN_KINGS_MUST_DIE-FILM-LMK106-30 | Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

'Ma bolja je i od Outlandera, Vikinga, Igre prijestolja...', 'Obožavam tu seriju! Tako je dobro napravljena! Puno bolja od Igre prijestolja, a finale serije tek...', 'Ovo je, bez greške, bolja serija od Igre prijestolja, po mom mišljenju. Igra prijestolja je imala jako dobre sezone, ali zadnjih par su bile jadne, dosadne i jednostavno su žurili kroz radnju', pisali su, navodi Unilad.

A ukoliko ste nakon 'Igre prijestolja' krenuli pratiti 'Zmajevu kuću', bit će vam poznati i neki glumci. U 'The Last Kingdom' pojavljuju se Ewan Mitchell koji je trenutno najpoznatiji po ulozi Aemonda Targaryena te Phia Saban koja glumi njegovu sestru Healenu.