<p>Najpoznatija hrvatska navijačica <strong>Ivana</strong> <strong>Knöll </strong>(27) prije nekoliko dana pojavila se u spotu <strong>Valentina </strong><strong>Perutina </strong>(24), bivšeg natjecatelja glazbenog showa 'Zvezde Granda'. Ivana je na sebi imala minimalno odjeće. Pozirala je i kupala se u minijaturnom kupaćem kostimu koji je naglasio njezine grudi i stražnjicu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p> </p><p>- Valentino me kontaktirao još prije ove cijele situacije s koronavirusom. Čim se smirila situacija, a granice su se službeno otvorile, krenuli smo u akciju - priča nam Ivana i dodaje kako obožava snimati spotove s obzirom na to da je veliki ljubitelj glazbe i plesa. </p><p>Iako, priča nam, ovo nije prvi spot u kojem ima glavnu ulogu, Valentinova pjesma joj je jedna od najdražih, </p><p>- Spot je izazvao lavinu pozitivnih komentara što je samo potvrda da smo napravili dobar posao. Reakcije su odlične i mislim da će biti pravi ljetni hit - priča Ivana. Spot su snimali u Dubrovniku, a za tekst i glazbu zadužen je bio bosanskohercegovački pjevač <strong>Jala Brat </strong>(33), koji je sve popularnijih u regiji u posljednjih nekoliko godina. </p><p>- Nema nekakvih anegdota sa snimanja, ali čim sam stigla u Dubrovnik smazala sam pizzu i krenula snimati scene u bazenu - s osmijehom na licu prisjeća se navijačica i dodaje kako joj je oduvijek bila želja stati na pozornicu s mikrofonom u rukama. </p><p>- Obožavam glazbu, ples i scenski nastup. Godinama mi je želja okušati se u pjevačkoj karijeri, ali, nažalost, još uvijek nisam probala.. No nikada se ne zna. Nije se pojavila prava pjesma - rekla je Ivana za kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>