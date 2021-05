Bračanin Željan Arnerić (44) osim što slama ženska srca u showu 'Ljubav je na selu' prije par mjeseci iskušao je svoje znanje u kvizu 'Potjera'. Predstavio se kao strastveni igrač sudokua i ljubitelj opuštajućih vožnja biciklom.

Iako je djelovao dosta samouvjereno, njegov nastup nije prošao uspješno. U dijelu u kojem u minuti mora skupiti najviše točnih odgovora, Željan je odgovorio tek na dva pitanja točno, što mu je donijelo 7.000 kuna.

Uzeo je srednju ponudu i krenuo u borbu protiv lovkinje Morane. Iako je imao prednost od četiri pitanja ispred Morane, ona ga je na posljednjem koraku sustigla i izbacila.

- U ponoć da me probudiš znam onu scenu ih Paklenog Šunda da su plesali twist, stisnuo sam C, a trebao sam A, još uvijek se pitam zašto, da to nisam prošao bi, ne bi me Morana izbacila na zadnjem pitanju - napisao je farmer u objavi na društvenim mrežama.

Tamo se pohvalio da je bio izrazito uspješan na probnom snimanju gdje je znao osam od devet pitanja u minutu vremena, a na kraju je s kolegama pobijedio lovca.

- Sve je to faktor sreće, da sam bio na završnoj potjeri imali bi koji bod više, ali ovako ih je Morana ulovila 12 sekundi prije kraja. Još mi je na probnom snimanju Ema (natjecateljica) rekla da sam pokazao zavidno znanje, ali nema veze, zadovoljan sam - objasnio je Željan.