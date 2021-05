U showu 'Ljubav je na selu' iz dana u dan je napeto kao u najluđoj sapunici. Nakon što je Željan Arnerić (44), koji se prijavio na imanje kod Raseme Vladetić (65) ispao iz realityja, objavio je da je u vezi sa Samantom Knežević (25) koja je trenutno na imanju Nevena Landeka (26). Gledateljima više ništa nije jasno, a čini se ni samim kandidatima.

U epizodi koju su emitirali prošli tjedan Samanta i Neven su se ljubili u prtljažniku automobila.

Njega inače zovu Gepek Majstor jer je dugogodišnju bivšu djevojku pratio na spoj s ljubavnikom upravo sakriven u njezinom prtljažniku.

- Ovdje je baš fora, čak je udobno - komentirala je Samanta, a zatim doživjela veliko iznenađenje - Neven ju je poljubio. No ona se baš i nije bunila.

- Iz čistog mira me poljubio u gepeku, nisam se ni nadala. Poseban je doživljaj ljubiti se u gepeku, to još nisam probala. To je posebna vrsta romantike - rekla je Samanta te preporučila takvo ljubljenje svima.

Neven je pak priznao da se Samanta dobri ljubi. No u međuvremenu se ona povezala sa Željanom koji je pak poznat kao serijski bušitelj automobilskih guma s Brača. 'Mogao bi Landek ostati bez guma, pazi se', pišu im gledatelji.

Željan je zbog bušenja guma švicarskim nožićem i odvijačem pravomoćno osuđen u svibnju 2019. godine, i to na sedam mjeseci zatvora uz primjenu uvjetne osude od dvije godine.

Sad se spojio s Nevenovom Samantom, a odlučio mu se i javno ispričati zbog 'otimanja' djevojke.

- Imam potrebu da ti se ispričam, nadam se da se ne ljutiš, srce ne bira, oprosti još jednom - napisao je Željan Nevenu. Ubrzo je stigao odgovor: 'Nemaš se ti meni šta ispričavati, nek vam je sa srećom'.