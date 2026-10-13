Željko Joksimović najavio je drugu Arenu Zagreb: 'Svaki put me iznova iznenadite, hvala!'

Zagreb je još jednom pokazao koliko voli Željka Joksimovića! Nakon iznimnog interesa za koncert 4. prosinca, jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika najavio je još jednu veliku koncertnu večer. Druga Arena Zagreb održat će se 5. prosinca 2026. godine.

- Zagrebe, hvala vam na ovolikoj ljubavi! Od trenutka kada smo najavili prvi koncert, stiže mi toliko lijepih poruka i toliko podrške da sam zaista dirnut. Nakon svih ovih godina, svaki put me iznova iznenadite i podsjetite zašto toliko volim ono što radim. Zato vam s velikom radošću mogu reći da se vidimo i 5. prosinca! Dvije večeri, dvije Arene i toliko pjesama koje ćemo zajedno pjevati. Jedva čekam ponovno stati pred vas, čuti vaše glasove i stvoriti uspomene koje ćemo dugo nositi sa sobom. Hvala vam što ste sve ove godine uz mene. Voli vas vaš Željko - poručio je Joksimović za Extra FM.

Foto: Extra FM

Njegove pjesme već godinama imaju posebno mjesto u životima publike. Uz njih su se rađale ljubavi, slavili najljepši trenuci, ali i liječila slomljena srca. Upravo ta iskrena emocija, koja nadilazi generacije, čini svaki njegov koncert posebnim, a predstojeće dvije zagrebačke večeri bit će još jedna prilika da se tisuće glasova spoje u jedan.

Publiku 4. i 5. prosinca očekuje raskošan glazbeno-scenski spektakl uz bezvremenske hitove poput 'Lane moje', 'Nije ljubav stvar', 'Leđa o leđa', 'Ljubavi', 'Milimetar', 'Drska ženo plava' i brojne druge pjesme koje su obilježile njegovu bogatu karijeru, najavljuju organizatori. Ulaznice za dodatni koncert Željka Joksimovića, 5. prosinca u Areni Zagreb, dostupne su putem sustava upad.hr.