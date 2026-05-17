ČESTITAO JOJ NA POBJEDI

Pobjednica Eurosonga Dara je s Joksimovićem pjevala hit 'Lane moje'. Poslušajte kako zvuče!

Dara i Željko Joksimović su izveli zajedno njegov eurovizijski hit 'Lane moje' s kojim je 2004. godine on predstavljao Srbiju i Crnu Goru u Istanbulu. On joj je i čestitao na pobjedi sinoć

Bugarska predstavnica Dara odnijela je pobjedu na 70. jubilarnom Eurosongu koji se ove godine održavao u Beču. Dara i njena pjesma 'Barangara' dobile su čak 516 bodova u finalu te su se tako upisale u povijest ovog glazbenog natjecanja. Među brojnim čestitkama ovoj mladoj glazbenici na velikom uspjehu bila je i ona popularnog glazbenika Željka Joksimovića

U objavama na Instagram Storyju je Joksimović objavio par fotografija s njome i kratko joj poručio: 'Bravo!' Nakon toga je objavio i isječak njihovog dueta. Naime, njih dvoje su surađivali za Eurosong ove godine, i to za serijal 'Eurovision A Little Bit More', u kojem sudionici Eurosonga izvode obrade starih eurovizijskih hitova ili nove verzije svojih natjecateljskih pjesama. 

Pa su tako Joksimović i Dara izveli njegov eurovizijski hit 'Lane moje' s kojim je Joksimović 2004. godine u Istanbulu predstavljao Srbiju i Crnu Goru te osvojio visoko drugo mjesto. 

Dara je prije par tjedana objavila isječak njihove zajedničke izvedbe, a tada je ona napisala na svojim društvenim mrežama: 'Prije mjesec dana imala sam čast upoznati živuću legendu. I nekako se taj trenutak pretvorio u dijeljenje pozornice i pjevanje 'Lane moje' zajedno. On je nevjerojatan autor, glazbenik i poliglot', poručila je te dodala kako su ljudi poput njega 'rijetkost'. 

- Željko, ti si čista inspiracija. Hvala ti - zaključila je. On joj se javio u komentarima i poručio: 'Bilo mi je zadovoljstvo. Sretno na Euroviziji!' 

