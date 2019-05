Žena dinamovca Gavranovića rodila curicu: Stigla je Leonie

Anita Gavranović, supruga dinamovca Marija Gavranovića (29), prije tri dana rodila je djevojčicu, a s prijateljima je na društvenim mrežama povodom Majčinog dana objavila sretnu vijest. Marijeva supruga prije tri tjedna naglasila je da će roditi u Švicarskoj, u Zürichu.

- Ono što sam već naučila od svoje kćeri stare tri dana je da odustajanje nije opcija. Sretan mi Majčin dan - napisala je Anita. U komentarima su joj stizale poruke podrške i čestitke, a jedna pratiteljica otkrila je i ime djeteta.

- Preslatka mala Leonie - glasi komentar.

Foto: Instagram

Leonie je pri rođenju težila 3130 grama, a bila je visoka 50 centimetara.

Lejla Hajrović, supruga igrača Dinama Izeta Hajrovića, također se pridružila čestitkama.

Foto: Instagram

Anita i Mario zajedno su već sedam godina, a jednom prilikom otkrila je i kako je došlo do prosidbe.

- Ajoj, naše zaruke... Bili smo kod kuće, Mario me cijeli dan pitao volim li ga, a meni ništa nije bilo jasno. Bio mi je čudan, ali nisam mislila da će me zaprositi jer me uvijek zezao da ću ja biti ta koja će postaviti to pitanje - objasnila je. Dodala je kako je svako malo Marijo bio na koljenima i prosio ju iz 'zezancije'. Otvorio je ladicu u kojoj stoje čarape, a Anita je pomislila da ju ponovno zafrkava te da je kutija prazna.

- Kad ju je otvorio od sreće nisam znala što reći - ispričala je Anita, a par se vjenčao u Švicarskoj gdje je bio i porod.