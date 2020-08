'Žena od sultana' je preko noći postala zvijezda: 'Prepoznaju me doslovno na svakom koraku'

Čim je njezina popularna pjesma ugledala svjetlo dana, krenula su i šuškanja o estetskim zahvatima kojim se Tijana podvrgnula pa smo iz prve ruke saznali je li mlada zvijezda doista išla pod nož

<p>O njoj već mjesec dana ''bruji'' Balkan. Mlada, gotovo anonimna djevojka preko noći postala je zvijezda, a na njezine brojne preglede ljubomorne su i kolegice koje desetak godina dulje gaze estradnim nebom. Riječ je o <strong>Tijani Milentijević</strong> (21), poznatijoj kao ''Žena od sultana''.</p><p>Zahvaljujući folk hitu koji je u mjesec dana skupio više od 30 milijuna pregleda na YouTubeu, a iz Trendinga ga nisu mogle izbaciti niti poznate glazbene face, Milentijevićkin život promijenio se za 180 stupnjeva. Pa upoznajte talentiranu Tijanu koja se tek sprema pokoriti balkansku glazbenu scenu. Za početak nas je zanimalo kako je došlo do hita ''Žena od sultana''.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sasvim slučajno je sve krenulo. To je bila ideja mog producenta Šarana, a čim sam poslušala pjesmu, znala sam da je to to. I bila sam u pravu. Ljudi su je brzo prihvatili i jako sam sretna zbog toga - rekla nam je mlada pjevačica.</p><p>Iako većina njezinih kolegica kaže kako nije očekivala određeni uspjeh, Tijana je od početka vjerovala u sebe i svoj tim. No ipak popularnosti u ovakvoj mjeri nije se nadala.</p><p>- S obzirom na to s kojim ljudima surađujem o uspjehu sam razmišljala, a iskreno, i očekivala. Ne baš ovakav. Nadala sam da će biti manje nego što smo postigli do sada jer sam bila i svjesna da sam nova pjevačica koju javnost ne poznaje - priznaje.</p><p>Što se promijenilo u njezinu životu, Tijana nam je odgovorila s osmijehom na licu.</p><p>- Pa ljudi me sada prepoznaju na ulici. Doslovno na svakom koraku. E i da, sada imam gomilu obveza tijekom dana - priča nam ''Žena od sultana''.</p><p>Dobro je poznato da među estradom nema pravog prijateljstva na bacanje pa smo atraktivnu pjevačicu pitali i jesu li joj starije kolege čestitale na zavidnom uspjehu.</p><p>- Moram biti iskrena i reći kako mi je većina kolega čestitala i napisala kako im se jako sviđa pjesma. Obitelj i prijatelji moja su najveća podrška i presretni su zbog mog uspjeha - kaže.</p><p>Kako to uvijek biva u svijetu poznatih i slavnih, s velikim brojem fanova dolazi i određeni broj hejtera. Tijana se na ''meti'' društvenih kritičara našla zbog, kako kažu, kontroverznog spota u kojem se promovira preljub, kriminal, nasilje. A evo kako je Tijana ''odbrusila'' zlim jezicima.</p><p>- Smatram kako većina današnjih pjesama promovira takve vrijednosti. To je nešto što mladi vole i što kod mladih prolazi. Kada si umjetnik, moraš biti spreman i na glumu u spotu koja ne predstavlja naš privatni život. Drago mi je što postoje i pozitivni i negativni komentari. Kada toga nema, znači da nešto ne radiš dobro - rekla nam je pjevačica koja smatra kako su Hrvati odlično reagirali na pjesmu.</p><p>Pitali smo je i koliko prati hrvatsku glazbenu scenu, a i mašta li o duetu s nekim našim glazbenikom.</p><p>- Ma naravno da slušam hrvatsku glazbu i pratim rad vaših umjetnika. Tony Cetinski je pjevač za čiji bih koncert tražila kartu u prvom redu tako da bih definitivno s njim snimila pjesmu - priča Tijana i dodaje kako jedva čeka zapjevati pred hrvatskom publikom, a u Lijepu Našu dolazi čim se situacija s pandemijom korona virusa smiri.</p><p>- Kada je riječ o nastupima, lagano smo krenuli s radom jer su mjere trenutačno blaže. Nadam se da će se uskoro situacija i vratiti u normalu. Jedva čekam stati na pozornicu i što više se družiti s publikom - kaže.</p><p>Čim je ''Žena od sultana'' ugledala svjetlo dana, krenula su i šuškanja o estetskim zahvatima kojim se Tijana podvrgnula pa smo iz prve ruke saznali je li mlada zvijezda doista išla pod nož.</p><p>- Nikada nisam imala problem pričati o estetskim operacijama. Nemam što skrivati, a nije potrebno niti lagati ljude. Pa to je nešto što se može vidjeti. Moram reći kako to nisam napravila zbog karijere jer smatram kako to nije presudno za uspjeh. Ljudi prepoznaju druge kvalitete i onaj faktor X. Stavila sam silikone i napravila malu korekciju usana - priznaje.</p><p>Odmah smo je i pitali kako reagira na negativne komentare i postoji li neki komentar koji ju je pogodio.</p><p>- Trudim se da negativni komentar ne utječu na moj život pa shodno tome ne postoji neki koji me je baš pogodio - dodaje.</p><p>Za kraj nas je zanimalo i je li Tijana upoznala svog sultana ili još čeka gospodina pravog.</p><p>- Kada je riječ o emotivnom statusu, trenutačno sam slobodna. Moj muškarac prije svega treba poštovati, ali i razumjeti posao kojim se bavim. Naravno, treba biti iskren, vjeran i pažljiv. Ma sve ono što većina žena očekuje. Nemam neki posebni tip - kaže Tijana i najavljuje: ''Uskoro stiže još jedan hit''. </p>