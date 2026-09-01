Počela je na Disney Channelu, osvojila Emmyje i najveće filmske uloge, a ljubav je pronašla uz Toma Hollanda. Zendayin put do vrha bio je gotovo filmski. Slavna glumica danas slavi 30. rođendan.
Zendaya se kao curica skrivala iza svojih likova, a ostvarila je karijeru o kakvoj mnogi sanjaju
Zendaya Maree Stoermer Coleman, poznata jednostavno kao Zendaya, rođena je 1. rujna 1996. godine u Oaklandu u Kaliforniji. Odrasla je u obitelji prosvjetnih djelatnika, a interes za umjetnost pokazala je još kao djevojčica. Bavila se plesom, a zanimali su je kazalište i gluma. Glumačko obrazovanje stjecala je u nekoliko kalifornijskih ustanova, a već tijekom školovanja je nastupala u kazališnim predstavama. Prije velikog televizijskog uspjeha radila je i kao model, pojavljivala se u reklamama te nastupila kao plesačica u videu Kidz Bopa.
Veliki trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2010. godine, kada je dobila ulogu Raquel "Rocky" Blue u Disneyjevoj seriji "Shake It Up". Humoristična serija pratila je dvije tinejdžerice iz Chicaga koje pokušavaju ostvariti san o profesionalnoj plesnoj karijeri. Serija se prikazivala do 2013. godine i Zendayi je donijela veliku popularnost među mladom publikom. U tom se razdoblju počela ozbiljnije baviti i glazbom. Godine 2011. objavila je singl "Swag It Out", a dvije godine poslije i debitantski album "Zendaya". Najuspješnija pjesma s albuma bila je "Replay", koja je postala jedan od njezinih najvećih glazbenih hitova. Istodobno je nastavila suradnju s Disneyjem te se pojavila u televizijskim filmovima "Frenemies" i "Zapped". Popularnost među tinejdžerskom publikom dovela je i do objavljivanja knjige "Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence" 2013. godine.
- Kao dijete bila sam sramežljiva, a odlaskom na audicije počela sam stjecati samopouzdanje i otkrivati samu sebe. Sama bih osmišljavala svoje male odjevne kombinacije, uređivala kosu i šminkala se. Uživljavanje u različite likove pomoglo mi je da se oslobodim i izađem iz svoje ljušture - komentirala je Zendaya za W Magazine.
Od 2015. do 2018. godine bila je glavna zvijezda Disneyjeve serije "K.C. Undercover". Glumila je K.C. Cooper, inteligentnu srednjoškolku koja vodi dvostruki život kao tajna agentica. Zendaya je na projektu preuzela i dodatnu odgovornost te je producirala niz epizoda.
Kako je odrastala, Zendaya je postupno širila glumački repertoar izvan Disneyjeva svijeta. Godine 2015. pojavila se u humorističnoj seriji "Black-ish", a u tom je razdoblju sudjelovala i u nekoliko poznatih glazbenih spotova. Moglo ju se vidjeti u spotu Taylor Swift za pjesmu "Bad Blood", Beyoncéinu "All Night" te spotu Brune Marsa za "Versace on the Floor".
Filmski proboj uslijedio je 2017. godine u Marvelovu filmu "Spider-Man: Homecoming", u kojem je uz Toma Hollanda utjelovila Michelle "MJ" Jones-Watson. Film joj je otvorio vrata velikih holivudskih produkcija, a ulozi MJ vratila se u nastavcima "Spider-Man: Far from Home" iz 2019. i "Spider-Man: No Way Home" iz 2021. godine. Iste godine kada je debitirala u Marvelovu filmskom svijetu, Zendaya je pokazala i svoje pjevačke te plesne sposobnosti u mjuziklu "The Greatest Showman". Glumila je akrobatkinju Anne Wheeler, a posebno je zapažen njezin duet sa Zacom Efronom "Rewrite the Stars".
Euphoria i glumačka transformacija
Prijelomni trenutak u Zendayinoj karijeri stigao je 2019. godine s HBO-ovom serijom "Euphoria". U njoj je preuzela glavnu ulogu Rue Bennett, srednjoškolke koja se suočava s ovisnošću, tjeskobom i nizom složenih osobnih problema. Bio je to izrazit odmak od vedrih tinejdžerskih likova po kojima je dotad bila najpoznatija. Uloga Rue zahtijevala je emocionalno intenzivnu glumu i omogućila Zendayi da pokaže raspon koji publika tijekom njezinih Disneyjevih godina nije imala priliku vidjeti. Kritičari su posebno hvalili njezinu sposobnost prikazivanja ranjivosti, očaja i unutarnjih sukoba lika.
Za ulogu u "Euphoriji" osvojila je Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji 2020. i 2022. godine. Prvom pobjedom postala je najmlađa dobitnica te nagrade u toj kategoriji u tadašnjoj povijesti Emmyja. Drugom pobjedom dodatno je učvrstila svoje mjesto u televizijskoj povijesti kao prva crna glumica koja je dvaput osvojila Emmy u toj kategoriji, a postala je i najmlađa dvostruka dobitnica nagrade. Za Rue Bennett osvojila je i Zlatni globus 2023. godine.
Zendayina filmska karijera nastavila se ubrzano razvijati. Godine 2021. glumila je Marie u intimnoj romantičnoj drami "Malcolm & Marie", a svoj je glas posudila Loli Bunny u animirano-igranom filmu "Space Jam: A New Legacy". Jedna od njezinih najvažnijih filmskih uloga postala je Chani u ekranizaciji znanstvenofantastičnog klasika "Dina" Franka Herberta, u režiji Denisa Villeneuvea. Uz Timothéeja Chalameta pojavila se u filmu "Dina" iz 2021., a njezin je lik dobio znatno veći prostor u nastavku "Dune: Part Two" iz 2024. godine.
Tijekom ove godine njezina se karijera nastavila nizom velikih projekata. Ponovno je utjelovila Rue Bennett u trećoj sezoni "Euphorije", a među njezinim filmskim projektima našli su se romantična crna komedija "The Drama" s Robertom Pattinsonom, "Odiseja" Christophera Nolana, u kojoj tumači Atenu, te novi nastavak Spider-Manova filmskog serijala, "Spider-Man: Brand New Day", u kojem se vraća ulozi MJ.
Moda i privatni život
Zendayin utjecaj odavno nadilazi područje glume. Tijekom godina izgradila je reputaciju jedne od najvažnijih modnih figura svoje generacije. Njezina pojavljivanja na crvenim tepisima često postaju zasebni medijski događaji, a poznata je po odvažnim kombinacijama koje povezuju visoku modu, filmske reference i elemente svojevrsnog modnog performansa.
Godine 2016. pokrenula je vlastitu modnu liniju Daya, surađivala je s velikim imenima iz modnoga svijeta, a zahvaljujući modi dobila je i nekoliko nagrada.
Veliku pozornost javnosti privlači i Zendayin odnos s britanskim glumcem Tomom Hollandom, s kojim je glumila u filmovima o Spider-Manu. Njihova je veza godinama bila predmet zanimanja medija i obožavatelja, iako su oboje nastojali privatni život držati što dalje od javnosti.
Par se zaručio tijekom blagdana krajem 2024. godine. Nastavljajući svoj izrazito diskretan pristup privatnom životu, Zendaya i Holland nisu detaljno iznosili informacije o svojim planovima, a tijekom ove godine pojavile su se informacije da su se u međuvremenu vjenčali.
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