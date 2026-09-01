Zendaya se kao curica skrivala iza svojih likova, a ostvarila je karijeru o kakvoj mnogi sanjaju

Zendaya Maree Stoermer Coleman, poznata jednostavno kao Zendaya, rođena je 1. rujna 1996. godine u Oaklandu u Kaliforniji. Odrasla je u obitelji prosvjetnih djelatnika, a interes za umjetnost pokazala je još kao djevojčica. Bavila se plesom, a zanimali su je kazalište i gluma. Glumačko obrazovanje stjecala je u nekoliko kalifornijskih ustanova, a već tijekom školovanja je nastupala u kazališnim predstavama. Prije velikog televizijskog uspjeha radila je i kao model, pojavljivala se u reklamama te nastupila kao plesačica u videu Kidz Bopa.

Veliki trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2010. godine, kada je dobila ulogu Raquel "Rocky" Blue u Disneyjevoj seriji "Shake It Up". Humoristična serija pratila je dvije tinejdžerice iz Chicaga koje pokušavaju ostvariti san o profesionalnoj plesnoj karijeri. Serija se prikazivala do 2013. godine i Zendayi je donijela veliku popularnost među mladom publikom. U tom se razdoblju počela ozbiljnije baviti i glazbom. Godine 2011. objavila je singl "Swag It Out", a dvije godine poslije i debitantski album "Zendaya". Najuspješnija pjesma s albuma bila je "Replay", koja je postala jedan od njezinih najvećih glazbenih hitova. Istodobno je nastavila suradnju s Disneyjem te se pojavila u televizijskim filmovima "Frenemies" i "Zapped". Popularnost među tinejdžerskom publikom dovela je i do objavljivanja knjige "Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence" 2013. godine.

- Kao dijete bila sam sramežljiva, a odlaskom na audicije počela sam stjecati samopouzdanje i otkrivati samu sebe. Sama bih osmišljavala svoje male odjevne kombinacije, uređivala kosu i šminkala se. Uživljavanje u različite likove pomoglo mi je da se oslobodim i izađem iz svoje ljušture - komentirala je Zendaya za W Magazine.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Od 2015. do 2018. godine bila je glavna zvijezda Disneyjeve serije "K.C. Undercover". Glumila je K.C. Cooper, inteligentnu srednjoškolku koja vodi dvostruki život kao tajna agentica. Zendaya je na projektu preuzela i dodatnu odgovornost te je producirala niz epizoda.

Kako je odrastala, Zendaya je postupno širila glumački repertoar izvan Disneyjeva svijeta. Godine 2015. pojavila se u humorističnoj seriji "Black-ish", a u tom je razdoblju sudjelovala i u nekoliko poznatih glazbenih spotova. Moglo ju se vidjeti u spotu Taylor Swift za pjesmu "Bad Blood", Beyoncéinu "All Night" te spotu Brune Marsa za "Versace on the Floor".

Filmski proboj uslijedio je 2017. godine u Marvelovu filmu "Spider-Man: Homecoming", u kojem je uz Toma Hollanda utjelovila Michelle "MJ" Jones-Watson. Film joj je otvorio vrata velikih holivudskih produkcija, a ulozi MJ vratila se u nastavcima "Spider-Man: Far from Home" iz 2019. i "Spider-Man: No Way Home" iz 2021. godine. Iste godine kada je debitirala u Marvelovu filmskom svijetu, Zendaya je pokazala i svoje pjevačke te plesne sposobnosti u mjuziklu "The Greatest Showman". Glumila je akrobatkinju Anne Wheeler, a posebno je zapažen njezin duet sa Zacom Efronom "Rewrite the Stars".

Euphoria i glumačka transformacija

Prijelomni trenutak u Zendayinoj karijeri stigao je 2019. godine s HBO-ovom serijom "Euphoria". U njoj je preuzela glavnu ulogu Rue Bennett, srednjoškolke koja se suočava s ovisnošću, tjeskobom i nizom složenih osobnih problema. Bio je to izrazit odmak od vedrih tinejdžerskih likova po kojima je dotad bila najpoznatija. Uloga Rue zahtijevala je emocionalno intenzivnu glumu i omogućila Zendayi da pokaže raspon koji publika tijekom njezinih Disneyjevih godina nije imala priliku vidjeti. Kritičari su posebno hvalili njezinu sposobnost prikazivanja ranjivosti, očaja i unutarnjih sukoba lika.

Za ulogu u "Euphoriji" osvojila je Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji 2020. i 2022. godine. Prvom pobjedom postala je najmlađa dobitnica te nagrade u toj kategoriji u tadašnjoj povijesti Emmyja. Drugom pobjedom dodatno je učvrstila svoje mjesto u televizijskoj povijesti kao prva crna glumica koja je dvaput osvojila Emmy u toj kategoriji, a postala je i najmlađa dvostruka dobitnica nagrade. Za Rue Bennett osvojila je i Zlatni globus 2023. godine.

Foto: HBO

Zendayina filmska karijera nastavila se ubrzano razvijati. Godine 2021. glumila je Marie u intimnoj romantičnoj drami "Malcolm & Marie", a svoj je glas posudila Loli Bunny u animirano-igranom filmu "Space Jam: A New Legacy". Jedna od njezinih najvažnijih filmskih uloga postala je Chani u ekranizaciji znanstvenofantastičnog klasika "Dina" Franka Herberta, u režiji Denisa Villeneuvea. Uz Timothéeja Chalameta pojavila se u filmu "Dina" iz 2021., a njezin je lik dobio znatno veći prostor u nastavku "Dune: Part Two" iz 2024. godine.

Tijekom ove godine njezina se karijera nastavila nizom velikih projekata. Ponovno je utjelovila Rue Bennett u trećoj sezoni "Euphorije", a među njezinim filmskim projektima našli su se romantična crna komedija "The Drama" s Robertom Pattinsonom, "Odiseja" Christophera Nolana, u kojoj tumači Atenu, te novi nastavak Spider-Manova filmskog serijala, "Spider-Man: Brand New Day", u kojem se vraća ulozi MJ.

Moda i privatni život

Zendayin utjecaj odavno nadilazi područje glume. Tijekom godina izgradila je reputaciju jedne od najvažnijih modnih figura svoje generacije. Njezina pojavljivanja na crvenim tepisima često postaju zasebni medijski događaji, a poznata je po odvažnim kombinacijama koje povezuju visoku modu, filmske reference i elemente svojevrsnog modnog performansa.

Godine 2016. pokrenula je vlastitu modnu liniju Daya, surađivala je s velikim imenima iz modnoga svijeta, a zahvaljujući modi dobila je i nekoliko nagrada.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Veliku pozornost javnosti privlači i Zendayin odnos s britanskim glumcem Tomom Hollandom, s kojim je glumila u filmovima o Spider-Manu. Njihova je veza godinama bila predmet zanimanja medija i obožavatelja, iako su oboje nastojali privatni život držati što dalje od javnosti.

Par se zaručio tijekom blagdana krajem 2024. godine. Nastavljajući svoj izrazito diskretan pristup privatnom životu, Zendaya i Holland nisu detaljno iznosili informacije o svojim planovima, a tijekom ove godine pojavile su se informacije da su se u međuvremenu vjenčali.