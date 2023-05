Žene letovaca slavile su kao da su dečki pobijedili: Jedna je bila posebno dobro raspoložena...

Povratak članova grupe Let 3 nakon finala Eurosonga u Hotel Novotel bio je popraćen pljeskom, pjesmom, zagrljajima te čestitkama najbližih suradnika i njihovih supruga.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Grlilo se, ljubilo i slavilo kao da smo pobijedili, unatoč gorkom okusu u ustima nakon što su dečki od stručnih žirija zemalja dobili samo 11 bodova. Stvar je spasila publika koja im je dala 112 bodova, pa je Hrvatska na kraju završila na 13. mjestu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Posebno su razočaravajući bili bodovi žirija naših susjeda. I dok smo od Srbije barem dobili neke bodove, točnije njih osam, Slovenija nam nije dala niti jedan. Ponovno, publila je spasila stvar pa nam je dala najviših 12. Hrvatska je dobila još tri boda od žirija Portugala. Ni talijanski žiri nije bio impresioniran Hrvatima, jer nam također nisu dali niti bod.

Unatoč tome, dečki su bili odlično raspoloženi, a Mrle i Prlja su ekipi 24sata u Liverpoolu iskomentirali rezultate u svom stilu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Znate što je bilo, jučer se dogodilo. Nas je žiri pozvao na jedan sastanak i onda su nas htjeli naguzit' i mi nismo htjeli. Zato žiri danas nije bio na našoj strani. Publika je, jer publika još uvijek ima pi*ke. A mi volimo pi*ke - rekao nam je Damir Martinović Mrle (61).

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - u svom je sarkastičnom stilu rekao Zoran Prodanović Prlja (58) čija je sušruga Marija u Liverpool stigla s njihove dvije kćeri, Verom i Marom, a sinoć je bila najbolje raspoložena.

