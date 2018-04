'Ženi mački' u školi su se rugali i nazivali ju kornjačom

Mnoge će iznenaditi podatak da holivudska glumica Michelle Pfeiffer danas slavi, ni manje ni više, nego 60. rođendan. Unatoč aktivnoj glumačkoj karijeri, tijekom koje je četiri desetljeća nizala zavidne glumačke uspjehe, Michelle nikad nije dopustila da joj slava udari u glavu.

Čak tri puta bila je nominirana za najprestižniju filmsku nagradu Oscar, koja joj je svakog puta 'za dlaku' izmaknula. Ipak, osvojila je niz drugih priznanja, među kojima i Zlatni globus za glavnu žensku ulogu u filmu “Fantastična braća Baker”.

To što je danas svjetski poznata glumica s A liste, Michelle može zahvaliti svojoj neobuzdanoj mladosti. Često se u intervjuima prisjeća mladosti tijekom kojeg se ponašala kao prava buntovnica. Sve je to možda činila u inat ocu Richardu, koji je bio jako strog i konzervativan.

U srednjoj su joj se rugali

Njegov odgoj kod Michelle je uvijek nailazio na otpor. Michelle je izjavila da je pravi horoskopski Bik - tvrdoglava, jaka, ali zdrava razuma. Rođena je 29. travnja 1958. u Kaliforniji, u gradiću Santa Monica, 50 kilometara udaljenom od Los Angelesa. Odrasla je uz starijeg brata Ricka i dvije mlađe sestre, Lori i Deedee, koja se također bavi glumom.

Danas jedna od najatraktivnijih glumica, koja se nekoliko puta našla na vrhu lista najpoželjnijih žena svijeta, nije se oduvijek smatrala ljepoticom. Naprotiv, Michelle za sebe kaže da je u djetinjstvu hodala kao patka i imala ogromna usta, zbog čega je zaradila nadimak 'blatna kornjača' (Mudturtle).

Foto: YouTube screenshot

Uvijek je bila najviša cura u razredu. Michelle za sebe kaže da je bila pravi 'mangup', pa se i tukla s dečkima. Upravo iz tog razloga nije se znala ponašati u muškom društvu i nikad nije odlazila na spojeve iako su je i najpopularniji dečki u školi pokušavali osvojiti.

Sa 16 godina razbila je automobil pod utjecajem opijata

Zbog svog buntovnoga karaktera često je upadala u nevolje. U srednjoj školi se družila sa starijim surferima, često je izostajala s nastave, a svoj prvi automobil, crveni Mustang, razbila je pod utjecajem opijata. Tad joj je bilo tek 16 godina.

U školi je samo na satima glume pokazivala interes, pa joj je i sam profesor savjetovao da bi se mogla okušati kao glumica. Dvije godine poslije mature Michelle se prijavila na izbor ljepote te odnijela titulu Miss Orange Countyja. Ponosna na lentu najljepše, odlučila je još jednom okušati sreću, i to na izboru za Miss Los Angelesa.

Iako se tad nije visoko plasirala, taj joj je izbor otvorio vrata u glumački svijet. Tamo je upoznala agenta koji joj je pomogao da pronađe prve uloge u reklamama, serijama i filmovima. Glumački debi ostvarila je u TV seriji 'Fantasy Island', u kojoj se pojavila kao praznoglava plavuša i izgovorila samo jednu repliku.

U to vrijeme Michelle je angažmane dobivala uglavnom na račun svog izgleda, pa je često snimala reklame u vrućim hlačicama ističući svoje obline. U to vrijeme još je uživala u ludim tulumima s mnogo alkohola i droge, no shvatila je da tako neće nikad uspjeti, pa je odlučila promijeniti se.

Članovi kulta uzimali su joj sav zarađeni novac

- Drogu sam otkrila i uživala sam u opijatima još u srednjoj školi. Punih deset godina, koliko sam živjela u Los Angelesu, koristila sam razne opijate, no vrlo brzo nakon što sam se odselila, očistila sam se. Tijekom 20-ih živjela sam na dvije kutije cigareta i dijetalnim sokovima - rekla je Michelle, koja je danas orijentirana na zdrav život i već godinama je veganka.

Kad se doselila u Hollywood, Pfeiffer je bila uplašena i nesigurna, a zbog svoje je ranjivosti i labilna karaktera ubrzo je pala pod utjecaj kvazi religijskoga kulta posvećenog vegetarijanstvu i metafizici. Ta je skupina ljudi preuzela kontrolu nad njezinim životom te ju je uvjerila da sav zarađeni novac mora donirati kultu. Poticali su je da ne jede niti da pije vodu te su tvrdili da joj za život jedino treba sunce.

Foto: YouTube screenshot

- Bila sam jako mlada i usamljena. Srećom, nisam otišla toliko daleko da sam živjela s njima. Kasnije, kad sam se izvukla iz njihova društva, počela sam istraživati ne bih li shvatila što mi se zapravo dogodilo. Oni su u svom kultu okupljali intelektualne ljude visokih egzistencijalnih mogućnosti, koji su često razmišljali o životu i propitivali odluke. Ponekad ih je takvo razmišljanje dovodilo do beznađa i tad bi jedini izlaz vidjeli u kultu. Istražujući, shvatila sam da su pod utjecaj kulta padali uglavnom pametni ljudi visokoga kvocijenta inteligencije. Zbog te sam se spoznaje osjećala mrvicu bolje - kroz smijeh je ispričala u jednom od intervjua glumica. U napuštanju kulta pomogao joj je prvi suprug.

Prvog supruga Petera upoznala je na satima glume

S 22 godine Michelle je odlučila da se želi posvetiti glumi te je krenula na sate glume. Ondje je upoznala prvu veliku ljubav, glumca i redatelja Petera Hortona. U vrlo kratkom roku Michelle i Peter izgubili su glavu jedno za drugim te su svoju ljubav ubrzo okrunili brakom 1981.

Osim na ljubavnom, Pfeiffer je krenulo na poslovnom planu. Dok je uživala na medenome mjesecu, primila je vijest kako je dobila ulogu u filmu 'Briljantin 2'. Oduševljen njezinim ostvarenjem u tome mjuziklu, redatelj Brian De Palma ponudio joj je ulogu u filmu 'Lice s ožiljkom'.

Tada Michelle staje uz bok velikom Alu Pacinu te kao ljubavnica kubanskog narko bossa i ovisnica o kokainu ostvaruje svoju prvu uspješnicu kojom stječe naklonost publike i struke. Nakon nekoliko manjih uloga u niskobudžetnim filmovima, 1987. velika platna osvojila je filmom 'Vještice iz Eastwicka'.

Svoj put Michelle je nastavila uzlaznom putanjom kada se pojavila u drami 'Tequila Sunrise' s Kurtom Russellom i Melom Gibsonom. Ondje se i prvi put skinula pred kamerama i snimila seksi scenu s Gibsonom.

Mislila je odustati od ljubavi, no onda je upoznala Davida

Uskoro je dobila ulogu u povijesnoj drami 'Opasne namjere', za ulogu Madam Marie de Tourvel dobila je i prvu nominaciju za Oscara, u kategoriji najbolje sporedne glumice. Samo godinu dana poslije i drugi put je nominirana za Oscara, i to zahvaljujući glavnoj ulozi Susie Diamond u filmu 'Fantastična braća Baker'.

Ta joj se nagrada 1992. i treći put smiješila zahvaljujući ulozi Laurene Hallett u drami 'Love field', no i tog joj puta izmiče iz ruku. I dok joj suradnja na filmu 'Opasne namjere' donosi velika priznanja na poslovnom planu, njezin bračni život počeo se urušavati.

Naime, tijekom snimanja filma počele su kružiti glasine kako je Michelle zaveo kolega sa seta John Malkovich. Iako njihova afera nikad nije bila potvrđena, ubrzo nakon završetka snimanja filma oboje su okončali svoje brakove. Njezina fatalna ljubav s Peterom brzo je izgorjela, pa su 1988., nakon sedam godina braka, odlučili živjeti odvojeno, a onda su se 1990. godine i službeno rastali.

- Kad sam se udala za Petera, imala sam samo 22 godine. Ako me danas pitate, bila sam premlada. Zapravo, oboje smo bili premladi. Zajedno smo odrastali i naše su se potrebe mijenjale. Peter i ja smo oduvijek bili bliski, čak i nakon razvoda, koji je bio težak jer zapravo nikad nismo prestali mariti jedno za drugo. Nismo se razišli u svađi. Peter mi je čak pomogao da se spakiram. Poslije rastave svaki dan smo satima razgovarali telefonom. I dan danas veliki smo prijatelji - prisjetila se Michelle.

Ubrzo nakon rastanka od Hortona Michelle navodno prolazi kroz kratku aferu s Valom Kilmerom, a sreću je ponovno pronašla u zagrljaju redatelja Fishera Stevensa, kojeg je slučajno upoznala na njujorškom festivalu.

Foto: YouTube screenshot

Odmah su se svidjeli jedno drugome i ubrzo su postali par. Istodobno je Michelle potvrdila status glumice A liste ulogom zločinke, Žene Mačke, filmskom hitu 'Batman' i stječe megapopularnost.

Zahvaljujući seksi kostimu u kojem se, kako kaže, osjećala kao u vakuumu te ga je često morala otkopčavati kako se ne bi onesvijestila, Michelle je oduševila muški dio publike.

Njezina posvećenost filmu i glumačkoj karijeri još jednom dolazi na naplatu u privatnom životu, pa tako 1992. propada njezina trogodišnja veza s kolegom Fisherom. U razočaranoj i već pomalo očajnoj Michelle tad se budi strah da nikad neće pronaći srodnu dušu koja će je pratiti do kraja života.

- Bila sam na dobrom putu da sebe uvjerim kako mi brak jednostavno nije zapisan u kartama. Pomirila sam se s tim da sam jedna od onih žena koje mogu održati relativno dugu ljubavnu vezu i to je bilo OK. No s druge strane, neizmjerno sam željela djecu, a djecu nisam mogla dobiti ako nisam u braku - ispričala je tada 35-godišnja Michelle.

Ponukana tim mislima glumica počinje razmišljati o tome da pronađe muškarca koji će joj, bez obveza, napraviti dijete. Ipak, odustala je od te ideje i odlučila uključiti se u posvajanje. I kad su je samo dva mjeseca dijelila od susreta s posvojenom kćeri, Michelle se zaljubila.

U siječnju 1993. odvažila se otići na spoj naslijepo, gdje je napokon upoznala čovjeka života, scenarista i producenta Davida E. Kelleya (62), autora hit serija 'LA Law' i 'Ally McBeal'. Te večeri David je Michelle odveo u kino, zajedno su pogledali film “Dracula” i to je bilo dovoljno da lijepu glumicu obori s nogu.

Foto: PA/Pixsell

Već idućeg tjedna planirali su zajednički život. Michelle se ipak bojala kako će David reagirati kad mu kaže da je posvojila kćer, no on ju je zbog tog još više zavolio. Nakon dva mjeseca veze u njihov je život ušla posvojena kći Claudia Rose, a presretni par vjenčao se u studenom 1993. Da bi slavlje bilo još veće, glumica i producent na dan vjenčanja krstili su malenu Claudiju. Glumica je ubrzo ostala trudna, a u kolovozu 1994. rodila je sina Johna Henryja.

- Kad ne bih imala djecu, mogla bih živjeti zatvorena od svih. Ne bih ni izlazila. Uživala bih u svoja četiri zida i slikala, to me zaista veseli. No majčinstvo me u jednu ruku tjera da izlazim, stječem prijateljstva i širim svoj svijet - rekla je glumica.

'Niti jedna uloga nije važna kao moj suprug i djeca'

Prvih nekoliko godina poslije Henryjeva rođenja i dalje je radila punom parom jer je djecu, kako kaže, mogla utrpati u auto i odvesti bilo kamo. Uskoro se odlučila uzeti pauzu i posvetiti se obitelji.

Pet godina poslije glumica je shvatila da se mora 'vratiti u igru' pa prihvaća ulogu u mjuziklu “Lak za kosu”, koji 2007. ostvaruje velik uspjeh u kinima. No povratak na velika platna nije značio da je zaboravila na obitelj i uvijek pazi da im posveti dovoljno vremena.

Ako je pitate što joj je najvažnije u životu, kao iz topa će odgovoriti: 'Moja obitelj!'. Stoga su joj najdraža nedjeljna poslijepodneva koja najradije provodi izležavajući se s kćeri Claudijom i sinom Johnom Henryjem te čitajući knjige. Za supruga Davida uvijek ima riječi hvale i opisuje ga kao najdivnijeg čovjeka kojeg je ikada upoznala.

- David je jako sladak, inteligentan i prije svega ima veliko srce. Osim toga osvojio me svojim nevjerojatnim smislom za humor. Nije naodmet što i jako dobro izgleda, a i on je doista izvrstan otac - rekla je Michelle i dodala da joj suprug gotovo svaki dan pošalje cvijeće. Njezine omiljene gardenije.

Foto: PA/Pixsell

- Ja sam najsretnija djevojka na svijetu - kaže Michelle i dodaje da se ona i David od prvog dana braka trude imati posebno vrijeme za sebe. Jedanput mjesečno izađu na romantičnu večeru bez djece.

Nekad nesigurna djevojka bez imalo samopouzdanja danas sa sigurnošću govori kako je u životu ostvarila sve svoje ciljeve - postala je uspješna glumica, ima predivnu obitelj i prijatelje.