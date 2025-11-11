Slavna glumica, koja je u popularnoj seriji utjelovila Morticiju Addams, priznala je s kojim bi glumcem voljela surađivati tijekom snimanja iduće sezone
Zeta-Jones otkrila koga bi htjela vidjeti na setu popularne serije: 'Ne znam kako već nema ulogu'
Nakon što je obožavatelje Netflixovog hita 'Wednesday' oduševilo pojavljivanje Lady Gage u drugoj sezoni popularne serije, mnogi su se pitali koja bi zvijezda to mogla nadmašiti. Catherine Zeta-Jones, koja je u ovoj uspješnici utjelovila majku protagonistice, otkrila je kako smatra da bi za taj zadatak idealan bio Danny DeVito.
'Ne znam kako Danny DeVito nije već dobio ulogu', rekla je poznata glumica u razgovoru za Variety na 'Wednesday' FYC eventu, koji se održao prošle nedjelje u hollywoodskom Netflix Tudum Theateru. Zeta-Jones, koja slavi rođendan na isti dan kao i njen suprug, ujedno i DeVitov dugogodišnji prijatelj, Michael Douglas, istom je prilikom ispričala kako joj je to uopće palo na pamet.
'Bila sam s njim na naš rođendan i pomislila sam, 'Zašto Danny DeVito nije u 'Wednesday'?, priznala je dodavši: 'Zamislite Dannyja DeVita kao Rođaka Itta?', referirajući se na poznatog lika iz kultne obitelji Addams. Šaljivo je nadometnula i kako spomenuti glumac neće biti zadovoljan kada mu predloži svoju ideju.
'Ubit će me radi toga. Reći će: 'Da, dat će mi ulogu i staviti mi kosu po cijelom licu. Hvala što si to predložila, Catherine', ispričala je. Također, istom je prilikom otkrila i kako je reagirala kada je čula da će im se na setu popularne serije pridružiti i slavna pjevačica.
'To je bila velika tajna. Nisam rekla Michaelu. Nisam rekla svojoj djeci. Ja sam dobra djevojka, uredu? Nisam nikome rekla. Morala sam se nositi s činjenicom da će, kada se to otkrije. moja obitelj gledati u mene i reći, 'Ne mogu vjerovati da smo mi zadnji ljudi koji su saznali za Gagu', priznala je glumica.
Rekla je i kako se, kada je vidjela slavnu glazbenicu,osjećala kao '17-godišnja 'groupie'': 'Zaista vjerujem kako je ona generacijski talent. Tako sam sretna što sam je imala prilike upoznati i voljela bih raditi s njom više na nečemu drugom'.
Hit serija, koja u središte radnje smješta članicu filmske obitelji Addams, dobit će i treću sezonu. Uz Catherine Zetu-Jones kao majku Morticiju, vratit će se i Jenna Ortega kao naslovni lik, čiju baku glumi Joanna Lumley. U vezi s tim, Zeta-Jones izjavila je da se veseli otkriti dinamiku koju će njen lik imati sa svojom majkom te kako će to utjecati na njen odnos s Wednesday.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+