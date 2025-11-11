Obavijesti

Zeta-Jones otkrila koga bi htjela vidjeti na setu popularne serije: 'Ne znam kako već nema ulogu'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Mario Anzuoni

Slavna glumica, koja je u popularnoj seriji utjelovila Morticiju Addams, priznala je s kojim bi glumcem voljela surađivati tijekom snimanja iduće sezone

Nakon što je obožavatelje Netflixovog hita 'Wednesday' oduševilo pojavljivanje Lady Gage u drugoj sezoni popularne serije, mnogi su se pitali koja bi zvijezda to mogla nadmašiti. Catherine Zeta-Jones, koja je u ovoj uspješnici utjelovila majku protagonistice, otkrila je kako smatra da bi za taj zadatak idealan bio Danny DeVito.

Foto: Netflix

 'Ne znam kako Danny DeVito nije već dobio ulogu', rekla je poznata glumica u razgovoru za Variety na 'Wednesday' FYC eventu, koji se održao prošle nedjelje u hollywoodskom  Netflix Tudum Theateru. Zeta-Jones, koja slavi rođendan na isti dan kao i njen suprug, ujedno i DeVitov dugogodišnji prijatelj, Michael Douglas, istom je prilikom ispričala kako joj je to uopće palo na pamet.

'Bila sam s njim na naš rođendan i pomislila sam, 'Zašto Danny DeVito nije u 'Wednesday'?, priznala je dodavši: 'Zamislite Dannyja DeVita kao Rođaka Itta?', referirajući se na poznatog lika iz kultne obitelji Addams. Šaljivo je nadometnula i kako spomenuti glumac neće biti zadovoljan kada mu predloži svoju ideju.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

'Ubit će me radi toga. Reći će: 'Da, dat će mi ulogu i staviti mi kosu po cijelom licu. Hvala što si to predložila, Catherine', ispričala je. Također, istom je prilikom otkrila i kako je reagirala kada je čula da će im se na setu popularne serije pridružiti i slavna pjevačica.

'To je bila velika tajna. Nisam rekla Michaelu. Nisam rekla svojoj djeci. Ja sam dobra djevojka, uredu? Nisam nikome rekla. Morala sam se nositi s činjenicom da će, kada se to otkrije. moja obitelj gledati u mene i reći, 'Ne mogu vjerovati da smo mi zadnji ljudi koji su saznali za Gagu', priznala je glumica.

FYC event for the television series "Wednesday", in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Rekla je i kako se, kada je vidjela slavnu glazbenicu,osjećala kao '17-godišnja 'groupie'': 'Zaista vjerujem kako je ona generacijski talent. Tako sam sretna što sam je imala prilike upoznati i voljela bih raditi s njom više na nečemu drugom'.

Hit serija, koja u središte radnje smješta članicu filmske obitelji Addams, dobit će i treću sezonu. Uz Catherine Zetu-Jones kao majku Morticiju, vratit će se i Jenna Ortega kao naslovni lik, čiju baku glumi Joanna Lumley. U vezi s tim, Zeta-Jones izjavila je da se veseli otkriti dinamiku koju će njen lik imati sa svojom majkom te kako će to utjecati na njen odnos s Wednesday.

