Kidman i Urban okončali razvod u 3 mjeseca: Neće alimentaciju

Nicole Kidman i Keith Urban službeno su okončali svoj razvod, postigavši nagodbu samo tri mjeseca nakon što je oskarovka podnijela zahtjev za razvod zbog nepomirljivih razlika, javlja People.

Prema dostupnim informacijama, glumica i country glazbenik, oboje u dobi od 58 godina, dogovorili su se da se u potpunosti odriču prava na dječju i bračnu alimentaciju. Također, svaka strana snosit će vlastite odvjetničke i sudske troškove.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Bivši par ima dvije kćeri, Faith (15) i Sunday (17), a roditeljskim planom jasno je naglašena obveza obaju roditelja da djeci osiguraju stabilno, brižno i dosljedno okruženje unatoč razvodu. Sporazumom je određeno da Nicole Kidman bude primarni roditelj, s time da će kćeri s njom provoditi 306 dana u godini, dok je Keithu Urbanu dodijeljeno 59 dana. Vikend-viđanja predviđena su svaki drugi vikend.

U dokumentima se navodi i da roditelji neće javno govoriti loše jedno o drugome niti o članovima obitelji drugog roditelja te da će poticati kćeri da održavaju blizak odnos s oba roditelja. Važne odluke vezane uz život djevojčica donosit će zajednički.

Razlaz para, koji se vjenčao u lipnju 2006. godine, prvi je put potvrđen u rujnu 2025. godine. Izvori bliski obitelji tada su istaknuli da Kidman ima snažnu podršku svoje obitelji, osobito sestre Antonije, te da se glumica dugo borila kako bi spasila brak.

Iako više nisu zajedno, Kidman i Urban, kako navode izvori, dijele isti cilj – dobrobit svojih kćeri.

"Djevojčice žive s Nicole, ali s Keithom provode onoliko vremena koliko žele. Nema drame", rekao je izvor.

The 89th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Nakon razvoda, Nicole Kidman posvetila se obiteljskom životu, a početak nove godine obilježila je emotivnom objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji snimljenoj u Sydneyju vidi se kako s kćerima gleda prema moru, uz poruku: "S pogledom prema 2026."

Razvod jedne od najpoznatijih holivudskih i glazbenih veza protekao je bez javnih sukoba, uz poruku da roditeljstvo i dalje ostaje zajednički prioritet.