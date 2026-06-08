Život u znaku promuklog glasa: Pjevačica Bonnie Tyler na 75. rođendan vodi najtežu bitku

Velška pjevačka ikona Bonnie Tyler, žena čiji je hrapavi glas postao jednim od najprepoznatljivijih u povijesti pop-rock glazbe, danas slavi svoj 75. rođendan. No, umjesto slavlja, obljetnica je zasjenjena teškom zdravstvenom krizom koja je zabrinula milijune obožavatelja diljem svijeta. Dok se Tyler u bolnici u Portugalu bori za život, prisjećamo se karijere koja je trajala desetljećima i pjesama koje su obilježile generacije.

Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. godine u Skewenu, radničkom mjestu u Walesu, Tyler je odrasla u velikoj obitelji kao kći rudara i domaćice. Glazba je bila dio njezina života od najranijih dana, a prvi javni nastup imala je u crkvi pjevajući anglikansku himnu. Nakon što je napustila školu bez kvalifikacija, radila je u trgovini, no njezina strast prema pjevanju odvela ju je na lokalna natjecanja talenata. Inspirirana pjevačicama poput Tine Turner i Janis Joplin, osnovala je vlastiti bend i počela nastupati.

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Kako bi izbjegla zamjenu s folk pjevačicom Mary Hopkin, promijenila je ime u Sherene Davis, a kasnije, na preporuku izdavačke kuće RCA Records, u Bonnie Tyler. Ključan trenutak dogodio se 1977. godine, kada je morala na operaciju uklanjanja čvorića s glasnica. Liječnička preporuka o šestotjednoj šutnji nije dugo potrajala, a frustrirani vrisak trajno joj je promijenio glas, dajući mu prepoznatljivu promuklost koja će postati njezin zaštitni znak. Ubrzo nakon toga, singl "It's a Heartache" postao je globalni hit, lansiravši je među najveće svjetske zvijezde.

Zlatno doba i balada koja je definirala osamdesete

Osamdesete godine donijele su zaokret prema rock zvuku i suradnju koja će joj obilježiti karijeru. Tyler je potpisala za CBS/Columbia i kao producenta odabrala Jima Steinmana, bombastičnog skladatelja poznatog po radu s Meat Loafom. Steinman je u njezinom glasu vidio savršen instrument za svoje "wagnerijanske" zvučne kulise. Rezultat je bio album "Faster Than the Speed of Night" iz 1983. i vodeći singl koji je postao jedna od najpoznatijih power balada svih vremena – "Total Eclipse of the Heart".

Pjesma, koju je Steinman prvotno zamislio kao vampirsku ljubavnu temu za mjuzikl o Nosferatuu, poharala je svjetske ljestvice i prodavala se u desecima tisuća primjeraka dnevno. Njezin dramatičan i mračan glazbeni video, snimljen u napuštenom sanatoriju, postao je ikona MTV ere. Suradnja sa Steinmanom nastavila se hitom "Holding Out for a Hero" iz filma "Footloose", čime je Tyler zacementirala svoj status rock dive. Za svoj rad u tom desetljeću zaradila je tri nominacije za nagradu Grammy.

Eurovizijski nastup i status legende

Iako joj je popularnost u SAD-u i Velikoj Britaniji s godinama oscilirala, Bonnie Tyler zadržala je golemu bazu obožavatelja u kontinentalnoj Europi, posebice u Njemačkoj i Francuskoj, gdje je nastavila nizati uspješne albume tijekom devedesetih. Njezin status ikone potvrđen je 2013. godine kada ju je BBC odabrao da predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Eurovizije u švedskom Malmöu.

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S pjesmom "Believe in Me" sa svog albuma "Rocks and Honey", Tyler je unatoč zvjezdanom statusu i iskusnom nastupu završila na 19. mjestu. Ipak, taj rezultat nije umanjio njezin ugled, a sama je izjavila da je iskustvo bilo "nevjerojatno" i odlična promocija. Za svoje zasluge u glazbi 2022. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (MBE).

Borba za život u portugalskoj bolnici

Posljednjih nekoliko tjedana, obožavatelji prate zabrinjavajuće vijesti o zdravstvenom stanju pjevačice. Krajem travnja 2026., Tyler je hitno hospitalizirana u Faru, u Portugalu, gdje sa suprugom Robertom Sullivanom ima dom. Podvrgnuta je hitnoj operaciji zbog perforacije crijeva, nakon čega su je liječnici stavili u induciranu komu kako bi tijelu olakšali oporavak. Prema navodima medija, situacija se dodatno zakomplicirala kada je pjevačica doživjela srčani zastoj dok su je liječnici pokušavali probuditi iz kome, no uspješno je reanimirana.

Njezin glasnogovornik potvrdio je da je stanje Bonnie Tyler i dalje ozbiljno, ali stabilno, te da su liječnici optimistični oko potpunog oporavka. Poruke podrške pristižu sa svih strana svijeta, a među onima koji su joj zaželjeli brz oporavak su i glazbene kolegice Gloria Gaynor i Katrina Leskanich.

*uz korištenje AI-ja