Životna drama kultne glumice: Izgubila sam voljenog supruga

Jedna od najpoznatijih glumica bivše države, Neda Arnerić (65) samo je najužem krugu prijatelja povjerila kako je njezin suprug, doktor Milorad Mešterović, sredinom prosinca izgubio bitku s dugom i teškom bolešću.

Voljeli su se punih 35 godina, a kultna glumica često je isticala kako je cijenjeni liječnik njezina najveća ljubav.

- Istina je. Moj suprug je preminuo. Tugu koju osjećam je neopisiva - rekla nam je u kratkom telefonskom razgovoru Neda u suzama. Mešterović je u svojoj liječničkoj karijeri stekao svjetski ugled zbog čega je bio predsjednik Svjetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne kirurgije. Nedina i Miloradova ljubavna priča dostojna je filmskog scenarija pa se njihovog susreta legendarna filmska diva rado prisjećala u intervjuima.

'On je meni bio baš sve...'

- Bio je to 5. rujan 1981. godine. Moj muž došao je pogledati predstavu ‘Mušica’ u kazalištu ‘Dvorište’. Nakon predstave otišli smo na večeru, poslije večere smo se zbližili i počeli smo živjeti zajedno nakon nekoliko dana. Imala sam sreću. Prije toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo prijateljice koje su se udale za svoje dečke iz škole i sve što su imale u životu je taj jedan muškarac - prepričavala je Arnerić.

Često se šalila kako ne pamti datum njihova vjenčanja jer je sa suprugom, umjesto godišnjice braka, slavila datum kada su se upoznali.

- On je meni sve, sin, brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Toliko sam sretna što smo izgurali zajedno. Bilo je tu raznih čudesa, nismo bili sveci, ali smo najveći prijatelji - iskreno je jednom prilikom ispričala glumica koja je u svojoj karijeri snimila više od stotinu filmova.

Njezinom se talentu, kao i izgledu, divila cijela bivša država, no Arnerić je tek, govorila je, sa suprugom Miloradom pronašla pravu ljubav.

- Shvatila sam kako je on divan, plemenit, dobar, pošten, svjetski čovjek koji je mnogo putovao, koji će me uvijek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osjećaj da je on ispred mene za jedan korak i vodi me - rekla je diva.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uloge u kultnim filmovima

Arnerić se u glumačke vode bacila već kao školarka. Trilogiju ‘San’, ‘Jutro’ i ‘Dan’ snimala je s 13 godina zbog čega je morala izostajati iz škole, a prije odlaska na ljetne praznike morala je polagati razredne ispite. Na Akademiju, smjer gluma, upisala se sa 16 godina, nakon što je položila srednjoškolske ispite razlike. Ubrzo su počele stizati ponude iz inozemstva, no Neda zbog mladenačke ljubavi i roditelja ipak nije odselila. Sedamdesetih je igrala u kultnim filmovima, američkom ‘Shaft in Africa’ i Delićevu djelu ‘Sutjeska’.

Glumila je Rut u obožavanoj TV seriji ‘Otpisani’. Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu u filmu Lordana Zafranovića “Haloa - praznik kurvi” dobila je 1988., a publika ju je lani gledala u filmu mlade redateljice Barbare Vekarić. U filmu je Arnerić glumila sa splitskom pjevačicom Lidijom Bačić te glumicama Tihanom Lazović i Natašom Janjić.