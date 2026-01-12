Zlatni globusi: Ovo su dobitnici

Održana je 83. po redu dodjela Zlatnih globusa, glamurozna večer koja je proslavila najveća postignuća u svijetu filma i televizije u protekloj godini. Kroz ceremoniju je, drugu godinu zaredom, publiku vodila britka komičarka Nikki Glaser, a večer je donijela očekivane pobjede, ali i pokoje iznenađenje, te pregršt emotivnih trenutaka. Glavne filmske nagrade otišle su u ruke drame "Hamnet" te mjuzikla/komedije "One Battle After Another", dok je u televizijskim kategorijama apsolutnu dominaciju pokazala Netflixova mini-serija "Adolescence".

U najočekivanijim kategorijama večeri, Zlatni globus za najbolji dramski film osvojio je "Hamnet", adaptacija hvaljenog romana Maggie O'Farrell u režiji Chloé Zhao. Producent Steven Spielberg, koji je primio nagradu, otkrio je kako mu je knjigu preporučio kolega Sam Mendes te je odmah znao da je Zhao jedina redateljica koja može prenijeti tu priču na platno. Film je večer zaokružio i pobjedom glavne glumice. S druge strane, u kategoriji najboljeg filma – mjuzikla ili komedije, slavio je "One Battle After Another", koji je s ukupno devet nominacija ušao u večer kao favorit. Njegov uspjeh potvrđen je i nagradama za najboljeg redatelja i najbolji scenarij, koje su obje pripale legendarnom Paulu Thomasu Andersonu.

Glumačke nagrade u filmskim kategorijama obilježili su snažni i dirljivi govori. Jessie Buckley osvojila je nagradu za najbolju glumicu u drami za svoju ulogu u filmu "Hamnet", a prilikom odlaska na pozornicu srdačno je zagrlila Juliju Roberts, koja je također bila nominirana.

Foto: Mario Anzuoni

​- Julia Roberts, vi ste heroj svima nama! - poručila je Buckley u svojem govoru zahvale.

Nagradu za najboljeg glumca u drami osvojio je brazilski glumac Wagner Moura za ulogu u filmu "The Secret Agent", postavši tako prvi Brazilac u povijesti s ovim priznanjem. Film je prethodno osvojio i nagradu za najbolji film na stranom jeziku.

​- "The Secret Agent" je film o sjećanju, ili nedostatku istog, te o generacijskoj traumi. Ako se trauma može prenositi generacijama, mogu i vrijednosti. Stoga, ovo je za sve one koji se drže svojih vrijednosti u teškim trenucima - rekao je Moura.

U kategorijama mjuzikla i komedije, najboljim glumcem proglašen je Timothée Chalamet za ulogu u filmu "Marty Supreme", dok je nagradu za najbolju glumicu osvojila Rose Byrne za film "If I Had Legs I'd Kick You". Najemotivniji trenutak večeri priredila je Teyana Taylor, koja je kroz suze primila nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu "One Battle After Another".

Foto: Mario Anzuoni

Nagrada za najboljeg sporednog glumca pripala je veteranu Stellanu Skarsgårdu za ulogu u norveškoj drami "Sentimental Value".

Netflixova 'Adolescence' apsolutni televizijski pobjednik

Dok je u filmskim kategorijama borba bila neizvjesna, u televizijskom dijelu večeri dominirala je jedna serija. Netflixova mini-serija "Adolescence" osvojila je čak četiri Zlatna globusa, uključujući i onaj za najbolju ograničenu seriju. Glumački ansambl također je slavio – nagrade su osvojili Stephen Graham za najboljeg glumca, Erin Doherty za najbolju sporednu glumicu te mlada zvijezda Owen Cooper za najboljeg sporednog glumca. Cooper, koji je ranije već srušio rekorde kao najmlađi muški dobitnik Emmyja za ovu ulogu, održao je skroman govor.

​- Preuzeo sam rizik i otišao na satove glume. Bio sam jedini dječak ondje. Bilo je neugodno, ali preživio sam. Još uvijek sam šegrt. I dalje učim svaki dan - rekao je Cooper. Izvršni producent Jack Thorne naglasio je snažnu poruku serije, rekavši kako "uklanjanje mržnje odgovornost naše generacije".

Foto: Mario Anzuoni

U ostalim televizijskim kategorijama, HBO-ova serija "The Pitt" proglašena je najboljom dramskom serijom, a njezin glavni glumac Noah Wyle osvojio je nagradu za najboljeg glumca. Njegov put do pozornice obilježio je dirljiv susret i zagrljaj s Georgeom Clooneyjem, kolegom iz legendarne serije "Hitna služba".

Foto: Mario Anzuoni

Najboljom humorističnom serijom proglašen je "The Studio" (Apple TV+), a Seth Rogen kući je odnio kipić za najboljeg glumca u toj kategoriji. Rhea Seehorn nagrađena je za najbolju glumicu u dramskoj seriji "Pluribus", dok je veteranka Jean Smart ponovno slavila za ulogu u seriji "Hacks".

Glazba, animacija i nove kategorije

Večer je donijela i dvostruko slavlje za animirani fenomen "KPop Demon Hunters". Film je proglašen najboljim animiranim ostvarenjem, a njegova pjesma "Golden" osvojila je nagradu za najbolju originalnu pjesmu. Autorica teksta, EJAE, održala je emotivan govor o svom neuspjelom snu da postane K-pop idol.

​- Sada sam ovdje kao pjevačica i kantautorica, i ostvarenje je sna biti dio pjesme koja pomaže drugim djevojčicama, dječacima i svima ostalima da prebrode svoje teškoće i prihvate sebe - kazala je.

Dodjela je ove godine uvela i novu kategoriju za najbolji podcast, a prva pobjednica postala je Amy Poehler za "Good Hang with Amy Poehler". Nagradu za kinematografsko i box office postignuće, koja slavi komercijalno najuspješnije filmove, osvojio je "Sinners".