'Zmajeva kuća' ruši sve rekorde, druga epizoda treće sezone na IMDb-u ima impresivnu ocjenu

U nedjelju je na platformi HBO emitirana druga epizoda popularne serije 'Zmajeva kuća', a na popularnoj stranici IMDb, u trenutku pisanja članka, ima impresivnu ocjenu 9,5/10. Premijerna epizoda treće sezone ove serije može se također pohvaliti visokom ocjenom od 9,2/10, no čini se kako ju je nastavak zasjenio već u startu.

Foto: HBO

Ocjene na IMDb-u nisu konačan sud o kvaliteti i podložne su promjenama, ali su dobar brzi pokazatelj popularnosti epizoda. Prošlotjedna premijerna epizoda treće sezone na početku je imala ocjenu od 9,4/10 na IMDb-u s 10 tisuća glasova, no ocjena se spustila na 9,2/10 temeljena na 40 tisuća glasova. Druga epizoda imena 'Queen's Landing' svoju ocjenu 9,5/10 ima s čak 24 tisuće glasova.

Za razliku od premijerne epizode koja je ispunjena akcijom, 'Queen's Landing' se bavi velikim i teškim emocionalnim posljedicama Bitke kod Grotla. Epizoda počinje kad Rhaenyra Targaryen doznaje za smrt svoga sina Jacea. Ratna sreća se okreće protiv Zelenih,a Alicent Hightower pokušava pobjeći iz Kraljeva Grudobrana što otvara put Daemonu i Rhaenyri da zauzmu grad. U dramatičnom kraju epizode Daemon prisiljava Rhaenyru da pogubi Otta Hightowera, a ona to i učini netom prije nego što Alicent ulazi u prijestolnu dvoranu i zatječe beživotno tijelo svoga oca.

Foto: HBO

Očekuje se da će se ocjena za 'Queen's Landing' blago spustiti novim ocjenama gledatelja, no početne ocjene se rijetko značajno mijenjaju. Unatoč iznimnom uspjehu, ova epizoda nije najbolje ocijenjena iz ove franšize na IMDb-u. Prvo mjesto dijele četvrta i peta epizoda serije 'Vitez sedam kraljevina' s ocjenama 9,5/10.