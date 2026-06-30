Obavijesti

Show

Komentari 0
POPULARNA SERIJA

'Zmajeva kuća' ruši sve rekorde, druga epizoda treće sezone na IMDb-u ima impresivnu ocjenu

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
'Zmajeva kuća' ruši sve rekorde, druga epizoda treće sezone na IMDb-u ima impresivnu ocjenu
3
Foto: HBO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nova epizoda serije 'Zmajeva kuća' gledatelje je, sudeći po ocjenama na IMDb-u, ostavila bez daha

Admiral

U nedjelju je na platformi HBO emitirana druga epizoda popularne serije 'Zmajeva kuća', a na popularnoj stranici IMDb, u trenutku pisanja članka, ima impresivnu ocjenu 9,5/10. Premijerna epizoda treće sezone ove serije može se također pohvaliti visokom ocjenom od 9,2/10, no čini se kako ju je nastavak zasjenio već u startu. 

Foto: HBO

Ocjene na IMDb-u nisu konačan sud o kvaliteti i podložne su promjenama, ali su dobar brzi pokazatelj popularnosti epizoda. Prošlotjedna premijerna epizoda treće sezone na početku je imala ocjenu od 9,4/10 na IMDb-u s 10 tisuća glasova, no ocjena se spustila na 9,2/10 temeljena na 40 tisuća glasova. Druga epizoda imena 'Queen's Landing' svoju ocjenu 9,5/10 ima s čak 24 tisuće glasova. 

NEOBIČNE ČINJENICE Olivia Cooke o Zmajevoj kući: 'Glumac koji igra mog sina je samo godinu stariji od mene'
Olivia Cooke o Zmajevoj kući: 'Glumac koji igra mog sina je samo godinu stariji od mene'

Za razliku od premijerne epizode koja je ispunjena akcijom, 'Queen's Landing' se bavi velikim i teškim emocionalnim posljedicama Bitke kod Grotla. Epizoda počinje kad Rhaenyra Targaryen doznaje za smrt svoga sina Jacea. Ratna sreća se okreće protiv Zelenih,a Alicent Hightower pokušava pobjeći iz Kraljeva Grudobrana što otvara put Daemonu i Rhaenyri da zauzmu grad. U dramatičnom kraju epizode Daemon prisiljava Rhaenyru da pogubi Otta Hightowera, a ona to i učini netom prije nego što Alicent ulazi u prijestolnu dvoranu i zatječe beživotno tijelo svoga oca.

Foto: HBO

Očekuje se da će se ocjena za 'Queen's Landing' blago spustiti novim ocjenama gledatelja, no početne ocjene se rijetko značajno mijenjaju. Unatoč iznimnom uspjehu, ova epizoda nije najbolje ocijenjena iz ove franšize na IMDb-u. Prvo mjesto dijele četvrta i peta epizoda serije 'Vitez sedam kraljevina' s ocjenama 9,5/10.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv
EKSCENTRIČNI MAKEDONAC

FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, slavu je stekao 2010. godine kao natjecatelj četvrte sezone srpskog Celebrity Big Brothera, završivši na trećem mjestu.
'To je neprimjereno': Svi pričaju o ovom komentaru kojeg je u studiju dobila Valentina Miletić
U EMISIJI AMERICANA

'To je neprimjereno': Svi pričaju o ovom komentaru kojeg je u studiju dobila Valentina Miletić

'Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala', rekao je u emisiji Americana Tomislav Ivković voditeljici Miletić
FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru
'ZAPALILA' BRAČ

FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru

Sunce, more i bijeli bikini bili su dobitna kombinacija za Kaju Casar, koja je ovih dana pobjegla na Brač. U Supetru je uhvatila posljednje zrake sunca tijekom 'golden houra', a njezina vitka figura ponovno je bila u prvom planu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026