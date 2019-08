Zna znanje: Da nisam glumac, prijavio bih se na 'Milijunaša'

Kviz 'Tko želi biti milijunaš?' vraća se na male ekrane 19. rujna 2019., a bit će emitiran na programu HTV 1 U 20:05 sati. Ovo će biti osma sezona hrvatske verzije 'Milijunaša', a prijave za sudjelovanje već su otvorene.

Prema mišljenju tvrtke Celador, tadašnja hrvatska verzija HRT-ova kviza koju vodi Tarik Filipović (47), među najboljima je od 120 inačica kviza diljem svijeta. Nije tajna kako je baš 'Milijunaš' Tarikova prva ljubav i jednom kad se ukazala prilika za novim - starim angažmanom, Filipović nije mogao reći ne.

- To je glumačko - pokeraški trening. Ponekad, kada nisam siguran u odgovor, mi je lakše, onda i ja samo 'blejim' u čovjeka i mislim si 'možda je C, možda A…', ali kada znam odgovor - eh onda moram ostati hladan. No, bilo je svega - čak sam bio uvjeren da znam točan odgovor, pa me natjecatelji iznenade svojim znanjem - ispričao je Filipović za HRT tajnu uspješnog vođenja.

Dok je tajna kviza, kako kaže, u jednostavnosti.

- I ta formula ne pali samo kod nas, već u čitavom svijetu. Voditelji su ti koji ga čine posebnijim, no recept je: jednostavno, a savršeno - smatra Filipović. Voditelj priznaje da nije glumac ili voditelj da bi se i sam prijavio za 'Milijunaša'.



- Mislim da bih. Bih. Iako mislio sam da jako puno znam, sve dok nisam upoznao svoje 'lovce' u Potjeri. Sada znam da to nije za mene - kaže uz smijeh.

Prethodnih sedam sezona prikazivalo se u razdoblju od 2002. do 2010. te su bilježile rekordnu gledanost. U tih sedam sezona samo je jedna osoba postala milijunašem, točnije milijunašicom. Profesorica hrvatskog jezika Mira Bičanić (46) 2003. točno je odgovorila na sva pitanja i osvojila milijun kuna.

Popularan kviz originalno je podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva. U Hrvatskoj se prikazivao od ožujka 2002. do siječnja 2008. te od rujna 2009. do lipnja 2010., a emitirao se dva puta tjedno na državnoj televiziji.

