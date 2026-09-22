'Znači, kaos. Kaos!' Kotiga je u Potjeri krivo odgovorio na ovo pitanje. Znate li vi što je točno?

Nedavno je krenula nova sezona popularnog HRT-ovog kviza 'Potjera', a u epizodi koja se emitirala u ponedjeljak je lovac Dean Kotiga pogriješio na jednom pitanju, što ga je pomalo isfrustriralo. Naime, u završnu potjeru ušla su tri natjecatelja, Haris, Evica i Matija te su se borili za iznos od 7500 eura i skupili 11 koraka prednosti. Kotiga je bez problema svladao prvih nekoliko pitanja, a onda zapeo.

- U blizini kojeg je austrijskog grada lokalitet Salzkammergut? - upitao je voditelj Joško Lokas lovca, na što je on odgovorio Hallstatt, što je bio netočan odgovor. Nakon što je Lokas rekao 'stop', Kotiga je odmah shvatio koji je točan odgovor te je vidno bio isfrustriran.

Foto: screenshot/HRT

Ekipa se brzo složila, te su dali točan odgovor, Salzburg. Time su vratili lovca korak unatrag.

- Znači, kaos. Kaos! Dobro... uh - rekao je Kotiga te nastavio dalje odgovarati. Iako je imao još nekoliko netočnih odgovora, ekipa nije znala odgovore te ih je uspio dostići i pobijedio.

Foto: screenshot/HRT

- Samo bih rekao da neki lovci ove sezone nisu stigli 11 koraka. A neki drugi jesu. Pa da si malo razmisle. Plus, neki lovci, zaključno s ovim trenutkom su jedini lovci koji imaju 100% poraza u tekućoj sezoni. Pa neka si i ti lovci malo razmisle. Dakle, dragi čovječe s puno previše slova u imenu i prezimenu, malo se zbroji - rekao je za kraj Kotiga šaljivo, očito aludirajući na lovca Krešimira Sučevića Međerala, te je poslao i pusu.