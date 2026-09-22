Obavijesti

Show

Komentari 1
EKIPA GA 'VRATILA'

'Znači, kaos. Kaos!' Kotiga je u Potjeri krivo odgovorio na ovo pitanje. Znate li vi što je točno?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
'Znači, kaos. Kaos!' Kotiga je u Potjeri krivo odgovorio na ovo pitanje. Znate li vi što je točno?
2
Foto: screenshot/HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ekipa je u završnoj potjeri imala 11 koraka prednosti, a lovac Dean Kotiga ih je uspio dostići. Ipak, na tom putu je imao nekoliko pogrešnih odgovora, a jedan ga je posebno isfrustrirao

Admiral

Nedavno je krenula nova sezona popularnog HRT-ovog kviza 'Potjera', a u epizodi koja se emitirala u ponedjeljak je lovac Dean Kotiga pogriješio na jednom pitanju, što ga je pomalo isfrustriralo. Naime, u završnu potjeru ušla su tri natjecatelja, Haris, Evica i Matija te su se borili za iznos od 7500 eura i skupili 11 koraka prednosti. Kotiga je bez problema svladao prvih nekoliko pitanja, a onda zapeo. 

- U blizini kojeg je austrijskog grada lokalitet Salzkammergut? - upitao je voditelj Joško Lokas lovca, na što je on odgovorio Hallstatt, što je bio netočan odgovor. Nakon što je Lokas rekao 'stop', Kotiga je odmah shvatio koji je točan odgovor te je vidno bio isfrustriran. 

Foto: screenshot/HRT

Ekipa se brzo složila, te su dali točan odgovor, Salzburg. Time su vratili lovca korak unatrag. 

VELIKA BROJKA HRT je snimio 1900. emisiju popularnog kviza 'Potjera'
HRT je snimio 1900. emisiju popularnog kviza 'Potjera'

- Znači, kaos. Kaos! Dobro... uh - rekao je Kotiga te nastavio dalje odgovarati. Iako je imao još nekoliko netočnih odgovora, ekipa nije znala odgovore te ih je uspio dostići i pobijedio. 

Foto: screenshot/HRT

- Samo bih rekao da neki lovci ove sezone nisu stigli 11 koraka. A neki drugi jesu. Pa da si malo razmisle. Plus, neki lovci, zaključno s ovim trenutkom su jedini lovci koji imaju 100% poraza u tekućoj sezoni. Pa neka si i ti lovci malo razmisle. Dakle, dragi čovječe s puno previše slova u imenu i prezimenu, malo se zbroji - rekao je za kraj Kotiga šaljivo, očito aludirajući na lovca Krešimira Sučevića Međerala, te je poslao i pusu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.
NOVI DEČKO MAJE ŠUPUT

Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.

Emil Tedeschi mlađi sada ljubi Maju Šuput, za iza sebe ima brak sa 17 godina starijom Nikom Perenčević. Prije Nike, hodao je s Lanom Jurčević, kćeri nekadašnjeg Vatrenog i poznatog trenera Nikole Jurčevića
Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera
NOVI DEČKO ŠUPUTICE

Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera

Sin poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko Maje Šuput prije četiri godine zaustavio je na trajekt na liniji Valbiska-Merag, pa se, da bi ga zaustavio, predstavio kao osiguranje premijera
Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?
ĐURĐA TEDESCHI

Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?

Đurđa Tedeschi (82), baka Emila Tedeschija mlađeg i novog dečka Maje Šuput, modna je ikona koja već desetljećima oduševljava svojom pojavom na brojnim događanjima diljem Lijepe naše. S druge strane, Maja Šuput plijeni pažnju gdje god stigne svojim osebujnim stilom, pa je i ona postala svojevrsna trendseterica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026