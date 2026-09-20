Znaš li tko sam? Bio je divlji klinac sa splitskih Firula, a onda je osvojio Wimbledon...

Kao dijete sam bio zajeban. Svaka čast mom starom. Nije mu bilo lako. Nismo imali za jesti, a onda ja razbijem dva reketa u pet minuta. I to još posuđena. I onda mora i njima i meni kupovati rekete. Nije me bilo lako ukrotiti. Bio sam svoj. Znao sam što želim. Nešto sam slušao oca, ali kad bih ušao u teren, stvorilo bi se neko ludilo, prisjetio se svojedobno za Gloriju.

Tenisač Goran Ivanišević (55) odrastao je na splitskim Firulama, a slike tog vremena i danas pamti do detalja.

- Penjanje na pelegrinku, krali smo šipke, breskve... Igranje picigina... Ništa ne bih mijenjao. To je nešto najljepše što sam imao. Ta sloboda... Igranje u dvoru, moji su tek znali da sam tu negdje - rekao je.

Foto: Instagram

Tenis je ubrzo postao dio njegova života. Već s 12 godina otac ga je poslao u SAD, a roditelji su zbog njegove karijere prodali i djedov stan. Godine 2001. osvojio je Wimbledon. Danas je otac troje djece. S bivšom suprugom Tatjanom Dragović ima Amber Mariju i Emanuela, a sa suprugom Nives sina Olivera. S Tatjanom je posljednjih godina vodio i sudsku bitku. Tvrdio je da mu bivša supruga duguje više od 2,4 milijuna eura, no sud je njegovu tužbu nepravomoćno odbio. Uz to joj mora platiti 174.000 eura sudskih troškova.