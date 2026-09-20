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Znaš li tko sam? Bio je divlji klinac sa splitskih Firula, a onda je osvojio Wimbledon...

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Bio je divlji klinac sa splitskih Firula, a onda je osvojio Wimbledon...
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Foto: Instagram
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Odrastao je na splitskim Firulama, a slike tog vremena i danas pamti do detalja. 'Penjanje na pelegrinku, krali smo šipke, breskve... Igranje picigina... Ništa ne bih mijenjao', rekao je

Admiral

Kao dijete sam bio zajeban. Svaka čast mom starom. Nije mu bilo lako. Nismo imali za jesti, a onda ja razbijem dva reketa u pet minuta. I to još posuđena. I onda mora i njima i meni kupovati rekete. Nije me bilo lako ukrotiti. Bio sam svoj. Znao sam što želim. Nešto sam slušao oca, ali kad bih ušao u teren, stvorilo bi se neko ludilo, prisjetio se svojedobno za Gloriju.

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Tenisač Goran Ivanišević (55) odrastao je na splitskim Firulama, a slike tog vremena i danas pamti do detalja.

- Penjanje na pelegrinku, krali smo šipke, breskve... Igranje picigina... Ništa ne bih mijenjao. To je nešto najljepše što sam imao. Ta sloboda... Igranje u dvoru, moji su tek znali da sam tu negdje - rekao je.

Foto: Instagram

Tenis je ubrzo postao dio njegova života. Već s 12 godina otac ga je poslao u SAD, a roditelji su zbog njegove karijere prodali i djedov stan. Godine 2001. osvojio je Wimbledon. Danas je otac troje djece. S bivšom suprugom Tatjanom Dragović ima Amber Mariju i Emanuela, a sa suprugom Nives sina Olivera. S Tatjanom je posljednjih godina vodio i sudsku bitku. Tvrdio je da mu bivša supruga duguje više od 2,4 milijuna eura, no sud je njegovu tužbu nepravomoćno odbio. Uz to joj mora platiti 174.000 eura sudskih troškova. 

Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević
Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

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