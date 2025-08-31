Obavijesti

OSVOJIO SIMPATIJE PUBLIKE

Znaš li tko sam? Kao dječak je pokorio Eurosong pa zatim osvojio cijeli svijet glazbom

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Privatni album

Glazbenik koji je još kao dječak pobijedio na Dječjem Eurosongu izgradio je međunarodnu karijeru kroz suradnje s velikim bendovima i danas nastupa diljem svijeta s vlastitim sastavom

Rođen u Požegi, već kao dječak osjetio je čaroliju glazbe. Otac mu se bavio glazbom i svirao je u grupi 'Neki to vole vruće'. Rastao je na glazbi Gibonnija i bio veliki obožavatelj njegovih prvih albuma. Svojedobno je otkrio kako su oni zapravo razlog zbog kojeg se počeo baviti glazbom.

Foto: Privatni album

S 11 godina Dino Jelusić (33) osvojio je Europu pjesmom "Ti si moja prva ljubav" i Lijepoj Našoj donio prvu pobjedu na Dječjem Eurosongu.

No time je počelo njegovo glazbeno putovanje koje će ga odvesti daleko izvan granica Hrvatske.

Svijet je postao njegova pozornica, a glazba mu nije samo posao nego spas kad dani postanu sivi. Objavio je 2014. konceptualni album "Prošao sam sve", koji je utemeljen na knjizi "260 dana" autora Marijana Gubine.

Dvije godine kasnije postao je član slavnog američkog benda, stadionske atrakcije Trans-Siberian Orchestra, te krenuo na veliku turneju koja je došla u čak 20 američkih gradova. Članom Whitesnakea postao je 2021., a 2023. frontmen sastava Jelusick.

Zagreb: Koncert i promocija albuma "Follow the Blind Man" grupe Jelusick
Zagreb: Koncert i promocija albuma "Follow the Blind Man" grupe Jelusick | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Upravo je s njim nedavno bio u Južnoj Koreji, gdje je oduševio publiku.

- Ovo je ogromna stvar za bend koji dolazi iz Hrvatske i izuzetno smo ponosni što možemo predstavljati svoju zemlju na ovakvoj razini - rekao nam je.

