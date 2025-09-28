Znaš li tko sam? Krajem 80-ih je osvojila Eurosong u Švicarskoj, a onda rekla zbogom estradi

Do desete godine živjela je u Zürichu. Učila je svirati klavir i flautu, pjevala u zboru te sanjala da će biti pjevačica. Po povratku u rodni grad završila je srednju ekonomsku školu u Zadru. Sa samo 15 godina na svadbi se popela na pozornicu i zapjevala s bendom Riva. Ubrzo su je pozvali na audiciju i postala je njihova pjevačica. Nekoliko godina kasnije, 1989. u Lausannei upisali su se u povijest.

Foto: Instagram

Osvojili su Eurosong i postali jedini pobjednici s ovih prostora. Nagradu im je uručila Celine Dion, a slava ih je odvela po cijeloj Europi i Japanu.

- U petak smo bili anonimci, a u ponedjeljak megazvijezde. Bila sam 20-godišnjakinja, dečki su svi bili stariji, i mi smo nakon pobjede bili svjesni što se dogodilo, ali nismo bili svjesni koliko se promijenio pogled drugih prema nama. Svi ti pogledi, pažnja gdje god bih se pojavila, nije mi to bilo prirodno - prisjetila se Emilija Kokić.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Rat 1991. prekinuo je uspjeh pa se Riva ugasila, ali Emilija je nastavila sama. Već 1994. izdala je hit 'Javi se', a potom albume 'Ostavi trag', 'S moje strane svemira' i 'Ja sam tu'. Nastupala je na festivalima i surađivala s Ivanom i Marijom Husar, Markom Tomasovićem... Danas sa suprugom Miljenkom Kokotom živi u Zadru i vodi školu pjevanja, gdje iskustvo prenosi novim generacijama.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL/