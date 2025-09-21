Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...

Volim se sjećati tih svojih dječjih dana. Bilo je to bezbrižno vrijeme, igrali smo se ispred kuća, na ulici, kod škole, kako koji dan... Imam osjećaj da smo nekako svi bili puno opušteniji, kako roditelji tako i mi djeca. Bilo je puno igre, puno druženja, društvenih igara, prisjetila se.

Odrasla je u zagrebačkoj Dubravi i sanjala da će jednoga dana postati teta u vrtiću, no život ju je odveo na pozornicu. Najprije je bila u rock bendu Kontesa Nera, potom je ušla u Srebrna krila umjesto Vlatke Pokos, a 1995. na Dori s pjesmom 'Good Boy' osvojila publiku. Bio je to početak njezine solo karijere i trenutak kada je dobila umjetničko ime.

Na nagovor menadžera Borisa Šuputa u enciklopediji grčkih mitova pronašla je ime Minea, pod kojim nastupa i danas.

Foto: Instagram

Veliku obljetnicu, 30 godina karijere, proslavit će 17. rujna koncertom 'Minea & prijatelji - Mojih 30 godina' u Lisinskom.' Karijera joj je, kaže, Renata Končić Minea, proletjela u trenu. Bilo je i uspona i padova, ali uvijek je ostajala svoja. Uz pjevačku, ostvarila je i voditeljsku karijeru. Više od 11 godina bila je zaštitno lice 'In magazina'.

O ljubavi i privatnom životu govori samozatajno: 'Ne sramim se reći da volim, ali privatno zadržavam za sebe'.

Foto: Instagram