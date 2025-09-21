Obavijesti

Show

Komentari 0
PJEVAČICA I VODITELJICA

Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...
1
Foto: Privatni album

Najprije je bila u rock bendu Kontesa Nera, potom je ušla u Srebrna krila umjesto Vlatke Pokos

Volim se sjećati tih svojih dječjih dana. Bilo je to bezbrižno vrijeme, igrali smo se ispred kuća, na ulici, kod škole, kako koji dan... Imam osjećaj da smo nekako svi bili puno opušteniji, kako roditelji tako i mi djeca. Bilo je puno igre, puno druženja, društvenih igara, prisjetila se.

SKLADATELJ, TEKSTOPISAC I PJEVAČ Znaš li tko sam? Svirao je na ulici, a onda pokorio pozornice
Znaš li tko sam? Svirao je na ulici, a onda pokorio pozornice

Odrasla je u zagrebačkoj Dubravi i sanjala da će jednoga dana postati teta u vrtiću, no život ju je odveo na pozornicu. Najprije je bila u rock bendu Kontesa Nera, potom je ušla u Srebrna krila umjesto Vlatke Pokos, a 1995. na Dori s pjesmom 'Good Boy' osvojila publiku. Bio je to početak njezine solo karijere i trenutak kada je dobila umjetničko ime.

Na nagovor menadžera Borisa Šuputa u enciklopediji grčkih mitova pronašla je ime Minea, pod kojim nastupa i danas.

Foto: Instagram

Veliku obljetnicu, 30 godina karijere, proslavit će 17. rujna koncertom 'Minea & prijatelji - Mojih 30 godina' u Lisinskom.' Karijera joj je, kaže, Renata Končić Minea, proletjela u trenu. Bilo je i uspona i padova, ali uvijek je ostajala svoja. Uz pjevačku, ostvarila je i voditeljsku karijeru. Više od 11 godina bila je zaštitno lice 'In magazina'.

O ljubavi i privatnom životu govori samozatajno: 'Ne sramim se reći da volim, ali privatno zadržavam za sebe'.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
Odlazak tamburaške legende: Umro Mirko Gašparović - Mirka 'Još sinoć smo zajedno pjevali'
TUGA I NEVJERICA

Odlazak tamburaške legende: Umro Mirko Gašparović - Mirka 'Još sinoć smo zajedno pjevali'

Mirko Gašparević, poznatiji kao Mirka, bio je dugogodišnji član orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. Svoj posljednji nastup imao je sinoć u sklopu festivala Vinkovačke jeseni
FOTO Umjetnica šetala Korzom potpuno gola i šokirala građane
PERFORMANS IZ 2017.

FOTO Umjetnica šetala Korzom potpuno gola i šokirala građane

Konceptualna umjetnica je na današnji dan 2017. u Rijeci nosila samo specijalne naočale, a na njezinom tijelu na francuskom je bila ispisana rečenica 'Ovo nije gola žena' dok su joj stražnjicu krasili binarni kodovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025