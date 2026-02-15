Znaš li tko sam? Nesuđena balerina odbila milansku Scalu, a sad ljubi mlađeg glazbenika

Odrasla je u Splitu, u obitelji u kojoj su se njegovali rad, disciplina i ljubav prema umjetnosti. Još kao djevojčica sanjala je o velikim pozornicama i 'Labuđem jezeru'. Dok su vršnjaci trčali splitskim kalama, Jelena Rozga (48) plesala je pod budnim okom učitelja.

Poziv iz milanske Scale zvučao je poput bajke. No stvarnost je bila surovija. Roditelji nisu mogli priuštiti odlazak, pa je ostala u svom Splitu. Sudbina je, međutim, imala drugi plan. Baletne papučice zamijenila je mikrofonom.

Foto: Privatni album

Ulazak u Magazin 1996. označio je početak novog poglavlja i za nju i za bend. Hitovi poput 'Suze biserne' i 'Opijum' brzo su postali dio radijskog i koncertnog repertoara, a godine u grupi obilježili su festivali, turneje i publika koja je rasla uz njezin glas. Nakon desetljeća uspjeha 2006. upustila se u solo karijeru. Uslijedili su hitovi 'Bižuterija', 'Nirvana'...

O ljubavi govori rijetko i odmjereno, svjesna da su neke stvari ljepše kad ostanu izvan reflektora. Godinama je u vezi s Ivanom Huljićem (38), s kojim dijeli sličan pogled na svijet.

- Ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana, tako da je to to - rekla je ranije.

Sarajevo: Jelena Rozga nastupila na otvaranju Summertime Madness festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL