Znaš li tko sam? Prvi honorar darovala je mami, a danas ljubi duplo starijeg poduzetnika

Moje odrastanje je konstantno bilo u natjecanjima, učenjima, više ni ne znam koliko aktivnosti je bilo, kamere i pozornice bi uvijek škripale, mama bi satima vozila da bismo stigli na moje nove radionice, škole, tečajeve i nastupe još od pete godine. Obožavala sam druženja i nove ljude koje bih upoznala, prisjetila se svojevremeno.

Glumica Ornela Vištica (36) rođena je u Mostaru, a odrasla u Ljubuškom, gdje je napravila prve glumačke korake. Sa samo 12 godina prvi je honorar zaradila recitirajući ljubavnu poeziju na županijskom natjecanju recitatora. Cijeli je iznos darovala majci jer joj je bilo neugodno što je bio veći od tadašnje prosječne poslijeratne plaće.

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- Majka me odgajala strogo, morao se znati red i osjećaj za odgovornost. Kao tinejdžerica nikad nisam smjela kasniti. Morala sam učiti i izvršavati svoje obveze na vrijeme i, sve što sam mogla, morala sam raditi samostalno. S druge strane, omogućila mi je sve za što je mislila da mi je potrebno, a osobito je poticala moje talente - rekla je.

Proslavila se ulogom Karmen u seriji 'Larin izbor', nakon koje je ostvarila niz televizijskih i kazališnih uloga. O privatnom životu rijetko govori. Nakon chefa Mate Jankovića ljubi 30-ak godina starijeg poduzetnika Nenada Šepaka.