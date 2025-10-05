Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, pobijedila je na Euroviziji, a sin joj je najveći dar

Rođena je 14. studenog 1984. u Kragujevcu. Odrasla je u glazbenoj obitelji, baka i djed pjevali su starogradske pjesme, a majka Verica i otac Rajko nastupali su u grupi Žaoka. No djetinjstvo joj nije bilo lako. Otac je napustio majku prije njezina rođenja, a kasnije je skrbništvo pripalo njemu. Dugo nisu bili bliski, no s godinama su popravili odnos.

- Moj otac Rajko napravio je puno problema u životu i ja sam mu to sve oprostila jer, prvo, on je moj otac, a, drugo, roditelje ne možemo birati i ne želim ih mijenjati - rekla je svojedobno Marija Šerifović.

Glazba joj je odmalena bila oslonac i sigurno mjesto. U njoj je pronalazila snagu i smisao, a 2007. ušla je u povijest kad je Srbiji s pjesmom 'Molitva' donijela prvu pobjedu na Eurosongu. Otad puni dvorane diljem regije, a publiku uvijek osvaja iskrenošću i snagom glasa.

Danas, uz sve uspjehe, najveću sreću pronalazi u obitelji. Prije dvije godine postala je majka sinu Mariju, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke. Sama kaže da je to njezina najvažnija i najljepša uloga.

- Najveći poklon koji mi je život mogao pokloniti je moj sin. On je razlog zbog koji svaki trenutak dobiva duboko značenje - rekla je ranije.

