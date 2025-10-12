Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Vozač autobusa nije mogao krenuti zbog njenih suza i bakina pogleda...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Vozač autobusa nije mogao krenuti zbog njenih suza i bakina pogleda...
1
Foto: Privatni album

Njezin otac Dušan je zbog posla često mijenjao gradove, pa se i ona selila iz Višegrada u Goražde, pa zatim u Brčko. Kao kćeri jedinici teško joj je padalo stalno pakirati knjige

Prve slike koje pamti nisu bila blještava svjetla ni veliki gradovi nego kapljice rose na kujundžuši i smokve ubrane iz bakina vinograda. Djetinjstvo joj je mirisalo na Imotsku krajinu, na kuću u Glavini Donjoj i ruke bake Anđe. Najteži su bili rastanci, kad autobus nije kretao zbog njezinih suza i bakina pogleda s druge strane stakla.

POPULARNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, pobijedila je na Euroviziji, a sin joj je najveći dar
Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, pobijedila je na Euroviziji, a sin joj je najveći dar

- Taj vozač ne može krenuti od nas dvije. Baba stoji ispred vrata, a ja unutra plačem. Džaba što su tu mama i tata, meni ostade baba, ostade djetinjstvo - prisjetila se Neda Ukraden (75).

Foto: Privatni album

Njezin otac Dušan je zbog posla često mijenjao gradove, pa se i ona selila iz Višegrada u Goražde, pa zatim u Brčko. Kao kćeri jedinici teško joj je padalo stalno pakirati knjige i bilježnice te upoznavati nova lica. Djeca su je zadirkivala zbog imena, plakala je, ali uvijek ostajala svoja.

SLAVNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Krajem 80-ih je osvojila Eurosong u Švicarskoj, a onda rekla zbogom estradi
Znaš li tko sam? Krajem 80-ih je osvojila Eurosong u Švicarskoj, a onda rekla zbogom estradi

U školskom zboru prvi put je zapjevala, ne sluteći kamo će je odvesti glas. Otac se dugo nije mirio s tim, smatrao je da je glazba samo hobi. No došla je 'Zora je', hit Đorđa Novkovića preveden na 13 jezika, i pokazala da je to pravi put. Danas radost pronalazi s kćeri Jelenom i unucima. Pred njom je i novi izazov, prvi koncert u zagrebačkoj Areni 25. listopada. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...
DANAS JE IMALA PROMOCIJU

FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...

Kerum se na društvenim mrežama pohvalio i zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju
Umrla je Diane Keaton (79)
LEGENDARNA GLUMICA

Umrla je Diane Keaton (79)

Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Njezini najbliži zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima
Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju
SAD JE I SLUŽBENO

Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju

Željko se na društvenim mrežema pohvalio zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025