Znaš li tko sam? Završila pravo, strast prema sportu je presudila

U rodnom je Zagrebu završila osnovnu školu te srednju školu Centar za upravu i pravosuđe, a nakon toga upisala je pravo. No, kako je i sama rekla, žao joj je da je tek nakon studija spoznala da pravo i pravda nisu jednoznačni. Studij je završila, no ljubav prema sportu bila je prevelika.

U mladosti se aktivno bavila sportom, uključujući košarku u klubu Lokomotiva i karate, no sportsku karijeru prekinula je nakon ozljede križnih ligamenata. Tako ju je život odveo u sportsko novinarstvo.

Foto: Instagramž

- Uz ranije bavljenje raznim sportovima i razumijevanje materije nije mi bilo strano, pa i spoznaja da niti jedan radni dan neće biti sličan onom ranije - rekla je svojedobno Mirna Zidarić (55), koja je svoju novinarsku karijeru počela na HRT-u, koju je tamo prošle godine završila.

Iako smo je gledali najčešće u sportskom formatu, priznala je kako strastveno prati i kulinarske kanale, na kojima upija korisne savjete za zdravu prehranu i uči atraktivne načine posluživanja. Hobi joj je i aranžiranje cvijeća i ukrasa za dom. Majka je dvojice odraslih sinova.

Umag: Mirna Zidari?, HTV-ova novinarka i voditeljica | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U sretnom je braku s arhitektom Zoranom Zidarićem više od 30 godina, a upoznali su se na Olimpijskim igrama u Barceloni. Tajna uspjeha njihova braka je, ističe, smijeh.